Старший сын Анджелины Джоли будет учиться в Сеуле 

В минувший понедельник один из наследников Анджелины Джоли и Брэда Питта, которого они усыновили в Камбодже, отметил 18-летие. Мэддокс не собирается идти по стопам родителей – парень мечтает стать биохимиком. В конце августа сын покинет Джоли и отправиться исполнять задуманное в Сеул, в Университет Енсе.
О желании Мэддокса перебраться в Корею стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда он вместе с матерью посетил Сеул по делам благотворительности, а заодно заглянул в университет – пообщался с преподавателями и студентами. Этот город парень выбрал неспроста: он давно изучает корейский язык и интересуется культурой страны.
Источник, близкий к семье Джоли, сообщил изданию People, что актриса поддержала решение сына, хотя и призналась, что будет очень скучать по нему. К слову, это не первое расставание, которое выпало на долю звезды: совсем недавно появилась новость, что Шайло не желает оставаться с матерью.
По данным западных СМИ, девочка не может смириться с поведением Анджелины и постоянной опекой. Также Шайло надоело пристальное внимание к своей персоне со стороны фанатов матери. Она надеется, что жизнь с отцом будет спокойнее.
Как отреагировал на выбор сына Питт, пока не известно. А вот новость о переезде дочери привела актера в восторг.
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