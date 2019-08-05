"Вспомнила все свои грехи": Кудрявцева испытала небывалый страх

Телеведущая сделала заявление на своей странице в Instagram. Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что испытала несколько самых страшных минут в своей жизни.

Причиной, по которой звезда молилась всем богам, стал детский аттракцион в Париже. Именно таким он изначально показался Лере Кудрявцевой. Она отметила, что уже была готова попрощаться с родными и отправиться на небеса.

"Я в принципе ко всему готова, когда знаю, что сейчас будет страшно и адреналин. Но вчера после 2-х перелетов и усталости, спокойно прогуливаясь, увидела аттракцион на цепочках. Ну как бы карусель, на мой взгляд, совершенно безобидная и детская", – вспомнила телеведущая. При этом она добавила, что не обратила внимания на высоту этой карусели.

"Сели, значит, и закружили ввысь до небес. Я вспомнила все свои грехи и готовилась взмыть в небо, потому что, по моим раздумьям, цепочка должна была, конечно, оторваться, и мой прах был бы рассеян по Парижу…", – поделилась Лера Кудрявцева своим страхом с подписчиками. Пользователи соцсети преимущественно с юмором отнеслись к публикации знаменитости.

Телеведущая Лариса Гузеева оставила коллеге комментарий: "Дурочка". Другой фолловер спросил, почему на фото Лера Кудрявцева босиком – не на аттракционе ли она потеряла обувь? Звезда также в шутливой манера ответила поклонникам.

Отметим, став мамой во второй раз, Лера Кудрявцева обзавелась разнообразными фобиями, связанными с дочкой Машей. Телеведущая признавалась, что позднее материнство обернулось для нее развитием "психоза".