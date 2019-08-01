Анджелина Джоли рискует потерять ребенка

Девочка потребовала, чтобы ей разрешили переехать в дом отца, Брэда Питта. Если ей не разрешат там жить постоянно, Шайло согласна проводить часть времени в доме родителей актера – Уильяма и Джейн.
Заявление Шайло потрясло Джоли. Артистка не ожидала, что еще один ребенок взбунтуется против нее, передает издание Gossipcop. Стоит отметить, что недавно старший, приемный сын актрисы Мэддокс сообщил ей, что как только ему исполнится 18 лет, он хочет попытаться отсудить у нее опеку над младшими братьями и сестрами.
Ранее стало известно, что бывший муж Анджелины Джоли представил в Лондоне новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Брэд Питт появился на красной дорожке вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.
Очаровательная блондинка Марго Робби была в тот вечер особенно хороша. Компанию 29-летней звезде составил Брэд Питт. Теперь новоиспеченный холостяк может проводить вечера с самыми красивыми девушками планеты.
Популярные темы форума
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Алименты не заплатил, значит все???
Откуда вы?
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Смертная казнь в России
Не покупайте арбуз, кабачки, чеснок - опасно
Ризо и Оболенская?
Кабачки, чеснок это отрава, химия