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Анджелина Джоли рискует потерять ребенка

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Анджелина Джоли рискует потерять своего ребенка. 13-летняя дочь актрисы Шайло больше не желает жить с ней.
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Девочка потребовала, чтобы ей разрешили переехать в дом отца, Брэда Питта. Если ей не разрешат там жить постоянно, Шайло согласна проводить часть времени в доме родителей актера – Уильяма и Джейн.

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СМИ узнали о пополнении в семействе Анджелины Джоли

Заявление Шайло потрясло Джоли. Артистка не ожидала, что еще один ребенок взбунтуется против нее, передает издание Gossipcop. Стоит отметить, что недавно старший, приемный сын актрисы Мэддокс сообщил ей, что как только ему исполнится 18 лет, он хочет попытаться отсудить у нее опеку над младшими братьями и сестрами. 

Ранее стало известно, что бывший муж Анджелины Джоли представил в Лондоне новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Брэд Питт появился на красной дорожке вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Очаровательная блондинка Марго Робби была в тот вечер особенно хороша. Компанию 29-летней звезде составил Брэд Питт. Теперь новоиспеченный холостяк может проводить вечера с самыми красивыми девушками планеты.

1 августа 2019, 16:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

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