"Прогиб просто супер": Новая поза 41-летней Чеховой произвела фурор
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала очередной пост в Instagram. На этот раз 41-летняя звезда поделилась с подписчиками секретами йоги и самыми любимыми позами. По словам Чеховой, она настолько "подсела" на занятия, что теперь уже не может без них – йога стала как наркотик.
Чтобы не быть голословной, телеведущая продемонстрировала, каких результатов удалось ей добиться в растяжке. На снимке Анфиса стоит в эротичной позе, высоко подняв бедра вверх, так, что ее "пятая точка" оказалась в эпицентре кадра. Всего за несколько часов снимок набрал почти 40 тысяч "лайков".
"Прогиб просто супер", – оценили фото подписчики. "Какая красота, на это можно смотреть вечно", пишут фанаты.
Сама Чехова написала, что убеждена, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений, главное – выбрать правильный вид активности.
"Насиловать себя бегом, если ты его ненавидишь, или аэробикой, если тебе не нравится скакать – это никогда не пойдет на пользу! Потому что наша психология будет сопротивляться, мы станем заставлять себя плестись на занятия, а наш внутренний ребенок будет пребывать в унынии и стрессе", – пишет Анфиса Чехова.
Так, несмотря на то, что раньше телеведущая была уверена, что йога – это скучнейшее занятие, теперь она до нее "доросла".
"От йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе. Только с координацией все в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко", – призналась звезда.
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