"Поджилки трясутся": Чехова призналась в тайной страсти

Телеведущая призналась, что иногда не может отказать себе в покупке деликатесов. Анфиса Чехова готова на многое ради вкусной любимой еды.

Артистка не скрывает, что доходы позволяют ей позволить себе жить безбедно. Анфиса Чехова призналась поклонникам в Instagram, что недавно ей пришлось сделать нелегкий выбор.

По словам звезды, ей очень хотелось приобрести понравившуюся сумочку-клатч, но желание побаловать себя вкусным пересилило. Анфиса Чехова, которая не может отказать себе в деликатесах, купила на ту же сумму банку черной икры. В подтверждение своих слов она опубликовала снимок.

"Есть ли в вашем бюджете особая статья расходов? Ну, например, вы можете год облизываться на крутой телефон, думая, что дороговато, а сами за этот год покупаете несколько пар туфель, в общей сложности по цене этого телефона? У меня таких статей расходов несколько, и главная из них – еда!", – призналась в тайной страсти Анфиса Чехова. "Иногда поджилки трясутся, так хочется черной икорки", – написала телеведущая.

Примечательно, что несмотря на любовь к лакомствам, Анфиса Чехова держит себя в прекрасной форме. Она ведет реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди". А недавно знаменитость сбросила лишние килограммы. Теперь Анфисе Чеховой в соцсети пишут множество комплиментов.