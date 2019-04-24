"Поджилки трясутся": Чехова призналась в тайной страсти
Артистка не скрывает, что доходы позволяют ей позволить себе жить безбедно. Анфиса Чехова призналась поклонникам в Instagram, что недавно ей пришлось сделать нелегкий выбор.
По словам звезды, ей очень хотелось приобрести понравившуюся сумочку-клатч, но желание побаловать себя вкусным пересилило. Анфиса Чехова, которая не может отказать себе в деликатесах, купила на ту же сумму банку черной икры. В подтверждение своих слов она опубликовала снимок.
"Есть ли в вашем бюджете особая статья расходов? Ну, например, вы можете год облизываться на крутой телефон, думая, что дороговато, а сами за этот год покупаете несколько пар туфель, в общей сложности по цене этого телефона? У меня таких статей расходов несколько, и главная из них – еда!", – призналась в тайной страсти Анфиса Чехова. "Иногда поджилки трясутся, так хочется черной икорки", – написала телеведущая.
Примечательно, что несмотря на любовь к лакомствам, Анфиса Чехова держит себя в прекрасной форме. Она ведет реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди". А недавно знаменитость сбросила лишние килограммы. Теперь Анфисе Чеховой в соцсети пишут множество комплиментов.
Авария была частью сценария нового клипа
Подробностями поделился известный артист
Актриса рассказала о жестокости искусства
Женщина не намерена никому отдавать дочь
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Люблю зрелых
Как встретить любовь сидя дома?
Почему осуждают?
Стоит ли мужу быть на родах?
Пасс
О размере, ... нравится девушкам
Хочет сумку за 200 тысяч
Зеленский стал президентом Украины!
Легко ли найти работу в Москве?
дочь строит глазки моему мужу
Вопрос админу
"Звезды" вообще работают?
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Содержанка это кто?
бедный муж
Ищу девушку
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Юбка или джинсы?
Фильмы ужасов.
Можно ли вернуть доверие?
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
Когда замуж?
Друг другу изменили