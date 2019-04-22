Чехова на отдыхе оголила зад
Еще со времен передачи "Секс с Анфисой Чеховой" зрители привыкли, что самой привлекательной и манящей частью тела ведущей является ее грудь. Однако сама она убедительно доказала, что на этом список ее достоинств не ограничивается.
Пользователи Instagram пришли в настоящий восторг, когда увидели новый снимок Анфисы Чеховой с отдыха. В кадре она предстала спиной к зрителям в легком платье. При этом озорной ветер приподнял его так, что публика увидела пятую точку ведущей.
"Вы прекрасны! Эти строки нашли отклик в моей душе... ☺️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ах... какие персики 🍑 торчат)))) 🤣 простите, не удержалась)", "Платьеце так удачно поднялось😏😁", "Шикарный кадр)", – не стали скрывать своих эмоций поклонники.
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