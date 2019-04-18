"Пора кушать": отощавшую Чехову перестали узнавать
Фотографии, появившиеся в Instagram Анфисы Чеховой, сделаны в ресторане. Теледива нарядилась в изумрудную блузу, кожаные брюки и туфли на шпильках. Упорная борьба звезды с лишним весом приносит плоды – фанаты даже обеспокоились ее здоровьем.
"Худик уже, Анфисочка! Пора кушать!" – посоветовал один из комментаторов. Некоторые даже не сразу узнали Чехову: "Как классно выглядите!", "Анфиса, Вы богиня. Ну так похудели, так похудели, что глаз от красоты не оторвать!"
Не так давно ведущая опубликовала в своем микроблоге весьма жесткий пост. По мнению Анфисы Чеховой, сегодня путь к популярности прост: нужно ухаживать за телом и ходить в спортзал. Людям больше не нужно посещать библиотеки и театры, читать серьезные книги, делиться философскими размышлениями и искать в себе таланты – все равно оценят только внешнюю оболочку.
Свои размышления о жизни Анфиса Чехова изложила в поэтической форме. А на сопровождающем пост снимке позировала в нижнем белье, повернувшись к зрителю спиной. Как и следовало ожидать, большинство подписчиков оценили только пышные формы Чеховой, не обратив внимания на послание телезвезды.
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