"Хотите опробовать матрас?" – Чехова вспомнила о связи с Зеленским

Телеведущая поделилась в Instagram эмоциями в связи с победой шоумена на президентских выборах в Украине. Анфиса Чехова уверена, что именно супруга Елена во многом помогла Владимиру Зеленскому стать главой государства.

Артистка успела сняться с будущим президентом Украины в фильме "Ржевский против Наполеона". Анфиса Чехова опубликовала ролик из картины, в котором предлагает Владимиру Зеленскому опробовать матрас.

Время съемок знаменитость вспомнила как исключительно веселое. Анфиса Чехова искренне рада победе шоумена. "Этим он показал нам, что для человека нет ничего невозможного! Ведь это похоже на сюжет из фильма: парень из КВН становится президентом", – написала ведущая.

Кроме того, Анфиса Чехова уверена, что Елена Зеленская во многом помогла своему мужу выиграть президентскую гонку. По мнению артистки, избранница сделала для этого все. "Какую важную роль она внесла в эту фантастическую трансформацию из "шута" в "Короля"!" – добавила ведущая.

Анфиса Чехова надеется, что Владимир Зеленский сыграет важную роль в политических отношениях между Россией и Украиной. В частности, положит конец войне и вернет мир двум странам.

Анфиса Чехова отметила, что Владимир Зеленский разрушил все стереотипы. "Надеюсь, что политика никогда не убьет в нем хорошего Человека!", – заключила телеведущая. Бывший КВН-щик, актер и шоумен обогнал Петра Порошенко, заработав почти в три раза больше голосов избирателей.