"Я всех поздравляю": Пригожин взвыл от гей-скандала на "Евровидении" с участием Лазарева
Иосиф Пригожин предположил, что "Россия 1" оставит кадры с поцелуем мужчин в записи полуфинала конкурса. На данный момент она доступна на сайте телеканала в первоначальном виде. По словам продюсера, мы все – заложники ситуации.
"Если "Россия 1" вырежет эти кадры, их обвинят в гомофобии и во всех смертных грехах. У нас без того непростые отношения с Западом. Это федеральный канал, у них могут отнять лицензию и заставить не показывать финал", – цитирует Пригожина "Говорит Москва".
Происходящее его возмущает. "То, что это показывают на федеральном канале, вопиющая история! Я всех поздравляю: сегодня символом любви является поцелуй двух мужчин!" – взвыл от негодования продюсер. Он добавил, что Россия вынуждена принимать правила игры Запада, имея в виду не только случай на "Евровидении-2019".
Напомним, что инцидент произошел накануне в ходе выступления израильской певицы Даны Интернэшнл. Во время прямой трансляции в кадр попали два целующихся мужчины. После парочка еще не раз попадала в кадр. Такой поворот событий грозит "России 1" штрафом от 50 тысяч до миллиона рублей.
Как писали "Дни.ру", Россию на "Евровидении-2019" представляет Сергей Лазарев. Артист участвует в этом музыкальном конкурсе второй раз.
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