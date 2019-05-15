"Я всех поздравляю": Пригожин взвыл от гей-скандала на "Евровидении" с участием Лазарева

Продюсер прокомментировал инцидент, произошедший на международном музыкальном конкурсе. Иосиф Пригожин возмущен сложившейся во время эфира "Евровидения-2019" ситуацией.

Иосиф Пригожин предположил, что "Россия 1" оставит кадры с поцелуем мужчин в записи полуфинала конкурса. На данный момент она доступна на сайте телеканала в первоначальном виде. По словам продюсера, мы все – заложники ситуации.

"Если "Россия 1" вырежет эти кадры, их обвинят в гомофобии и во всех смертных грехах. У нас без того непростые отношения с Западом. Это федеральный канал, у них могут отнять лицензию и заставить не показывать финал", – цитирует Пригожина "Говорит Москва".

Происходящее его возмущает. "То, что это показывают на федеральном канале, вопиющая история! Я всех поздравляю: сегодня символом любви является поцелуй двух мужчин!" – взвыл от негодования продюсер. Он добавил, что Россия вынуждена принимать правила игры Запада, имея в виду не только случай на "Евровидении-2019".

Напомним, что инцидент произошел накануне в ходе выступления израильской певицы Даны Интернэшнл. Во время прямой трансляции в кадр попали два целующихся мужчины. После парочка еще не раз попадала в кадр. Такой поворот событий грозит "России 1" штрафом от 50 тысяч до миллиона рублей.

Как писали "Дни.ру", Россию на "Евровидении-2019" представляет Сергей Лазарев. Артист участвует в этом музыкальном конкурсе второй раз.