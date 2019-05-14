Лазарев после богомолья в Израиле рассказал о тяжелой зависимости
Во время пребывания Лазарева в Израиле многочисленные поклонники следят за ним посредством социальных сетей. Правда, певец считает, что с этой виртуальной жизнью пора завязывать. Как переживут это 3,8 миллиона подписчиков? Смогут ли жить без новостей от Сережи?!
"Я очень много фото и видео выкладываю в социальные сети, поскольку понимаю, что подписчикам интересно посмотреть на мою жизнь не только на сцене, – признался певец в интервью "Дни.ру". – Но в ближайшее время я хочу сократить свое присутствие в Сети".
"Желал бы вообще от соцсетей избавиться, хотя не знаю, рискну ли, – продолжил Лазарев. – Дело в том, что хочется пожить немного для себя, а не напоказ. Просто время, проведенное в соцсетях, катастрофически растет – все словно сошли с ума. Это ужасно! Это превратилось в тяжелую зависимость – мы живем для кого-то, забывая оставлять что-то важное у себя в памяти, а не в памяти телефона. Мне очень хотелось бы, чтобы все снова начали общаться вживую, а не с помощью лайков и комментариев".
От идеи завести страницу в Instagram для четырехлетнего сына Никиты артист тоже не в восторге. При этом у отпрысков Филиппа Киркорова по несколько сотен тысяч подписчиков в соцсетях. "А зачем? – задал риторический вопрос Сергей Лазарев. – Чтобы все знали, какой у меня замечательный ребенок? Родственники и так его видят, а когда он подрастет – сам решит, нужен ли ему виртуальный двойник. Пока я его ограждаю от техники – компьютеров, телефонов".
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