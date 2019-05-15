Лазарев опустился после выступления талантов на полуфинале "Евровидения-2019"
Букмекеры проанализировали настроение аудитории и изменили пятерку лидеров в турнирной таблице финала "Евровидения-2019". Новые любимчики публики определились 14 мая, после того как состоялся первый полуфинал.
Например, участница из Австралии Кейт Миллер-Хейдке так хорошо исполнила свою песню "Zero Gravity", что тут же попала в пятерку лидеров. Об этом сообщается на официальном сайте вокального состязания.
В ТОП-пять также вошли представители Исландии. Группе Hatari удалось эпатировать зрителя. Их композиция "Hatrið mun sigra", что переводится как "ненависть восторжествует" обещает стать настоящим хитом. БДСМ-трио не побоялось показать провокационный номер.
Профессиональные спорщики составили новую таблицу лидеров "Евровидения-2019". Она выглядит следующим образом:
Отметим, что до полуфинала участник от нашей страны Сергей Лазарев входил в первую тройку претендентов на победу. Однако после выступления других талантливых артистов опустился на один пункт.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артисту больше не пророчат победу в музыкальном конкурсе
Пианистка предстала в новом амплуа
Муж-стриптизер с потрохами сдал певицу
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Вернулся спустя год
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру