Стилист нагло отказала Анфисе Чеховой
Анфиса Чехова рассказала возмутительную на ее взгляд историю, которая приключилась с ней за несколько часов до церемонии вручения премии "Самые стильные в России 2019". На мероприятии присутствовал весь столичный бомонд.
Так, были замечены Светлана Бондарчук, Наталья Подольская, Яна Рудковская. Появились и певица Зара, Полина Гагарина, Виктория Боня и множество других звезд российского шоу-бизнеса во всей красе.
Анфисе Чеховой, чтобы не ударить в грязь лицом, пришлось принять экстренные меры. Буквально за несколько часов до мероприятия у телеведущей произошел конфликт со стилистом – приглашенная девушка отказалась сушить Анфисе волосы феном.
"Девочка, которую мне пригласили, поскольку моя Рапушка не смогла присутствовать, отказалась сушить мне голову феном. Это, конечно, первый случай за всю мою историю в шоу-бизнесе и предложила отказаться от её услуг, если меня это не устраивает", – написала Чехова.
Она призналась, что в результате ей пришлось делать укладку и краситься самой. Большинство поклонников отметили, что несмотря на форс-мажор, Анфиса очень хорошо выглядела на мероприятии.
"Вы просто эталон нежности и женственности!", "Очень красиво!! Я пока пост не прочитала, подумала какая Анфиса нежная тут и красивая!! А вон оно как вышло", "Прекрасно себя собрали! Все лучше, чем зависеть от других невменяемых людей", – отметили в комментариях.
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