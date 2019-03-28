"От тоски по бывшему мужу": Чехова вышла на террасу голой по пояс
В личном Instagram соблазнительная ведущая опубликовала свежее фото с отдыха. Звезда позирует не террасе, на фоне голубых волн океана. Анфиса Чехова запечатлена топлес.
Из одежды на ней только юбка. Звезды стоит боком к камере и закрывает пышную грудь руками. Она задумчиво смотрит вдаль.
Пост телеведущая сопроводила пронзительным стихотворением собственного сочинения. Звезда оставила поэзу без названия. "Я люблю тебя -/ Нет ненадежней слов, / Катятся с губ сочным горохом. / К этому чувству никто не бывает готов. / Все под откос: все "хорошо" и "плохо", – написала знаменитость.
Отметим, что поклонники остались очень довольны стихами. Они осыпали теледиву комплиментами. Кто-то даже решил, что Анфиса Чехова посвятила эти строки экс-супругу.
"Стихи мужу бывшему?" – спросила интернет-обывательница. "Конечно! Кому же еще? ☺️А когда я умру, лет в 90, напишут "Умерла от тоски по бывшему мужу"🤦🏻♀️😂😂😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – быстро нашлась с ответом Анфиса Чехова.
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