Чехова назвала цену своей задней части
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram кадры с репетиции в студии "Мосфильма". Анфиса Чехова демонстрирует ноги и зад, оценивая их профессионально. "Вот это – голяшка. Здесь больше трех рублей не возьмете. Потом – огузок. А дальше идет задняя часть. Все любят заднюю часть, потому что в ней много мяса и мало костей. Можно содрать и по пять, и по шесть рублей", – цитирует ее Пятый канал.
Пользователи соцсети посчитали, что Анфисе Чеховой прекрасно удалась роль. "Анфисочка, Вы просто умничка и красавица! Талантище", "Очень круто сыграли", "Анфиса, супер! Ты настоящая артистка. Мне очень понравилось", – восхитились фолловеры.
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