Ургант дал пощечину беспринципному Малахову

Иван Ургант любит посмеяться над звездами отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. В этот раз он буквально влепил пощечину бывшему коллеге Андрею Малахову.



Не так давно известный своими скандальными материалами телеведущий дал интервью Ксении Собчак, в котором рассекретил, какую зарплату он получал при работе на Первом канале. Также Андрей отметил, что большую сумму забирали себе Ургант и Познер.

Похоже, это известие не порадовало самого Ивана. В своем вечернем шоу телеведущий высмеял Малахова и отметил, что с его стороны было некрасиво считать деньги в чужом кармане. Конечно, Ургант сделал это в своей излюбленной юмористической манере, однако, по всей видимости, подобное "нетоварищеское" поведение его несколько задело.

"Выбрал, конечно, две фамилии… Я вообще не понимаю, зачем Андрей взял и лишил сна Дмитрия Нагиева? Мда, Андрей... А я-то думал, чего мне вчера папа прислал сообщение: "Сынок, соскучился по тебе". Наверное, посмотрел программу Собчак", – пошутил телеведущий. Тем не менее, он не удержался и от серьезных высказываний.

"Вообще, если честно, мы все – коллеги, на самом деле дружим, и это как-то не по-товарищески. Мы же в хороших отношениях с Андреем. Ну мог просто сказать: "Я зарабатывал на Первом канале три миллиона, больше меня получал только Познер. Все." Одно понятно – в ближайшее время новое шоу Ксении Собчак на Первом канале не выйдет", – подытожил Ургант.