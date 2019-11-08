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Шоу-бизнес

Ургант дал пощечину беспринципному Малахову

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Иван Ургант любит посмеяться над звездами отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. В этот раз он буквально влепил пощечину бывшему коллеге Андрею Малахову.
прочитано 431 раз
Не так давно известный своими скандальными материалами телеведущий дал интервью Ксении Собчак, в котором рассекретил, какую зарплату он получал при работе на Первом канале. Также Андрей отметил, что большую сумму забирали себе Ургант и Познер.

Похоже, это известие не порадовало самого Ивана. В своем вечернем шоу телеведущий высмеял Малахова и отметил, что с его стороны было некрасиво считать деньги в чужом кармане. Конечно, Ургант сделал это в своей излюбленной юмористической манере, однако, по всей видимости, подобное "нетоварищеское" поведение его несколько задело.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Выбрал, конечно, две фамилии… Я вообще не понимаю, зачем Андрей взял и лишил сна Дмитрия Нагиева? Мда, Андрей... А я-то думал, чего мне вчера папа прислал сообщение: "Сынок, соскучился по тебе". Наверное, посмотрел программу Собчак", – пошутил телеведущий. Тем не менее, он не удержался и от серьезных высказываний.

"Вообще, если честно, мы все – коллеги, на самом деле дружим, и это как-то не по-товарищески. Мы же в хороших отношениях с Андреем. Ну мог просто сказать: "Я зарабатывал на Первом канале три миллиона, больше меня получал только Познер. Все." Одно понятно – в ближайшее время новое шоу Ксении Собчак на Первом канале не выйдет", – подытожил Ургант.

Автор: 8 ноября 2019, 21:50
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Ургант показал дочке свою новую даму сердца

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А за что такие платят им гонорары? За оглупление народа?
1

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