Ургант дал пощечину беспринципному Малахову

Похоже, это известие не порадовало самого Ивана. В своем вечернем шоу телеведущий высмеял Малахова и отметил, что с его стороны было некрасиво считать деньги в чужом кармане. Конечно, Ургант сделал это в своей излюбленной юмористической манере, однако, по всей видимости, подобное "нетоварищеское" поведение его несколько задело.
"Выбрал, конечно, две фамилии… Я вообще не понимаю, зачем Андрей взял и лишил сна Дмитрия Нагиева? Мда, Андрей... А я-то думал, чего мне вчера папа прислал сообщение: "Сынок, соскучился по тебе". Наверное, посмотрел программу Собчак", – пошутил телеведущий. Тем не менее, он не удержался и от серьезных высказываний.
"Вообще, если честно, мы все – коллеги, на самом деле дружим, и это как-то не по-товарищески. Мы же в хороших отношениях с Андреем. Ну мог просто сказать: "Я зарабатывал на Первом канале три миллиона, больше меня получал только Познер. Все." Одно понятно – в ближайшее время новое шоу Ксении Собчак на Первом канале не выйдет", – подытожил Ургант.
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Что делать с родителями?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Гей секс
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Как пережить кризис в отношениях?