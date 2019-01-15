"Совсем спилась": Барановскую затравили после известия о зверском избиении

Теледива Юлия Барановская отдыхает на островах. Знаменитость наслаждается прекрасным отпуском, пока ее имя марают на родине.

Юлия Барановская проводит долгожданный отпуск вместе с детьми. Знаменитость и трое ее наследников путешествуют по островам Карибского моря.

Телеведущая с удовольствием делится снимками и видео с курорта в соцсетях. В Stories Юлия опубликовала безобидный ролик, на котором запечатлена разгуливающей по бару со стаканом в руке. Надо сказать, выглядит знаменитость расслабленной и немного растрепанной.

Меж тем злопыхатели решили, что на видео Барановская – пьяная. Тут же в СМИ появились материалы, где Юлию упрекают в алкоголизме. Со ссылкой на поклонников отмечалось, что звезда "совсем спилась" в одиночестве.

К слову, телеведущую уже не первый раз травят в Сети. Недавно блогер Лена Миро в своем "ЖЖ" напала на знаменитость. Лена, ознакомившись с книгой Барановской, в которой та откровенно рассказала о непростой совместной жизни с футболистом Андреем Аршавиным, принялась распекать автора.

Миро заявила, что Юлия – "женщина без гордости", раз жила с человеком, который "ее унижал, бил и даже однажды изнасиловал в машине". В доказательство своих слов Лена привела несколько цитат из книги. "Чипсоед не удосужился даже на ней жениться – несмотря на то, что у них трое совместных детей. Вот какое *** (дерьмо. – Прим. ред.) должно быть у бабы в голове, чтобы на такое подписаться?!" – заметила блогер.