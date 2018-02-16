У похудевшей Марины Александровой заподозрили серьезную болезнь

Марина Александрова вышла в свет в свободном черном наряде, который, тем не менее, не смог скрыть худобу актрисы. Фанаты всерьез взволновались: по их мнению, артистка выглядит болезненно.

На днях в Доме актера имени А.А. Яблочкиной открылась фотовыставка благотворительного фонда "Шередарь". Мероприятие приурочено к Международному дню детей, больных раком. В проекте по приглашению фонда, занимающегося реабилитацией детей после тяжелых заболеваний, приняли участие более 40 актеров, режиссеров, художников и скульпторов, журналистов.

В их числе оказалась и актриса Марина Александрова. Артистка отметила, что этот фотопроект стал для нее работой, но работой благодарной. "Участие в подобном проекте – это непростая работа для меня и моих коллег и одновременно большая радость, которая окрыляет и вдохновляет. Мы поддержали детей, победивших рак, и я благодарна своим друзьям, которые помогли сделать фотовыставку интересной, умной и творчески насыщенной", – рассказала Александрова.

В Сети появились снимки с мероприятия. На фотовыставке популярная актриса была в черном свободном длинном платье, не сковывающем движений, и с распущенными волосами. Многочисленные поклонники почему-то не оценили внешность Марины. Фанаты взволновались, решив, что Александрова похудела не просто так.

"Что-то болезненно выглядит Мариночка(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "болеет что ли?", "Александрова похудела. Где щечки???", "чет худая Марина... сама не здорова?", "ой что-то не нравится мне внешний вид Александровой(( не дай бог болеет(((((", – высказались обеспокоенные пользователи Сети.