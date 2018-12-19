Торопыгу Меган Маркл гонят в шею из дворца
Писательница Клаудия Джозеф утверждает, что члены королевской семьи всерьез обеспокоены поведением бывшей актрисы. Меган Маркл следует быть более осторожной и брать пример с Кейт Миддлтон. "Правда в том, что герцогиня Кембриджская – совсем другой человек. Она очень спокойная, не пытается изменить семью, делать что-то по-другому, и этим очень похожа на своего супруга. Она избегает публичности. Миддлтон не стремится нарушить правила, как Маркл", – сказала она в интервью телеканалу "Би-би-си Two".
Джозеф считает, что люди восхищаются Меган, потому что она бунтарка, которая мечтает изменить монархию в лучшую сторону. "Но она делает это слишком быстро, и членам королевской семьи это совсем не нравится", – заключила она.
Том Бауэр, автор биографии принца Чарльза, сравнил герцогиню с принцессой Дианой. "Меган пытается войти в новую роль, но ее трагедия в том, что все может закончиться точно так же, как с леди Ди, если кто-то во дворце не выйдет вперед и не скажет: "Посмотри, это нужно делать именно так", – поделился он.
Напомним, что недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец и переехать во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители заявили, что супруги хотят иметь больше пространства перед рождением первенца. Однако британские СМИ считают, что Меган Маркл не смогла найти общий язык с другими членами семьи.
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