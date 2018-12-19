Торопыгу Меган Маркл гонят в шею из дворца

Герцогиня Сассекская не раз нарушала традиции королевской семьи. По мнению экспертов, Меган Маркл хочет внести дух современности в британскую монархию, но делает это слишком быстро, чем вызывает неодобрение новых родственников.

Писательница Клаудия Джозеф утверждает, что члены королевской семьи всерьез обеспокоены поведением бывшей актрисы. Меган Маркл следует быть более осторожной и брать пример с Кейт Миддлтон. "Правда в том, что герцогиня Кембриджская – совсем другой человек. Она очень спокойная, не пытается изменить семью, делать что-то по-другому, и этим очень похожа на своего супруга. Она избегает публичности. Миддлтон не стремится нарушить правила, как Маркл", – сказала она в интервью телеканалу "Би-би-си Two".

Джозеф считает, что люди восхищаются Меган, потому что она бунтарка, которая мечтает изменить монархию в лучшую сторону. "Но она делает это слишком быстро, и членам королевской семьи это совсем не нравится", – заключила она.

Том Бауэр, автор биографии принца Чарльза, сравнил герцогиню с принцессой Дианой. "Меган пытается войти в новую роль, но ее трагедия в том, что все может закончиться точно так же, как с леди Ди, если кто-то во дворце не выйдет вперед и не скажет: "Посмотри, это нужно делать именно так", – поделился он.

Напомним, что недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец и переехать во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители заявили, что супруги хотят иметь больше пространства перед рождением первенца. Однако британские СМИ считают, что Меган Маркл не смогла найти общий язык с другими членами семьи.