Нападение на затравленную Маркл вызвало переполох

Поклонники герцогини Сассекской были возмущены откровенным интервью ее отца в эфире программы "Доброе утро, Британия". Они попросили мужчину оставить Меган Маркл в покое.

Во время прямого эфира Томас Маркл лично попросил королеву Елизавету II помочь ему воссоединиться с дочерью. Он заявил, что Меган игнорирует его звонки и сообщения. "В ее жизни должно быть место для меня, я все-таки ее отец и скоро стану дедушкой. Мы же семья. Пожалуйста, выйди на связь", – обратился он к дочери.

Поклонники герцогини были возмущены поведением Томаса и поделились своими мыслями в Twitter. По их мнению, мужчина вторгся в личную жизнь королевской особы и должен оставить ее в покое. "Мне это совсем не понравилось. Мне казалось, что я вторглась в чью-то личную жизнь. Я уверена, что у Меган Маркл есть своя объективная причина для разрыва, она же взрослая женщина", – написала Кайе Эдкинс в Twitter. "Боже мой! Я не могу понять, как королевские пиарщики позволяют этому продолжаться. Как отвратительно! Кто-то должен положить этому конец. Это ужасно!" – отреагировала Кэрол Энн Брэнд.

"Это не те новости, которые нужно показывать в прямом эфире. Этот конфликт должен касаться только членов семьи, независимо от того, кто прав, а кто виноват", – считает Клэр Смитерэм. Ли Боу заметила, что после такого "жалкого" интервью она бы разорвала отношения с мужчиной навсегда. "Ему нельзя доверять секреты", – заключила она.

Другие комментаторы, наоборот, утверждают, что Меган Маркл следует поговорить с отцом. "Я считаю, что обе стороны неправы, но герцогиня должна быть более сильной и сама позвонить отцу! Достаточно. Эта ситуация очень неприятная", – написал Эйджей.

Напомним, что бывшая актриса перестала общаться с Томасом после свадьбы с принцем Гарри. Причиной этого стал скандал с папарацци. Незадолго до церемонии отец герцогини организовал фотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги. Мужчину запечатлели в кафе, где он читал новости о Меган и Гарри, и в магазине, где портной снимал с него мерки для пошива одежды для церемонии.