Меган Маркл может потерять ребенка из-за каприза
Меган появилась на празднике в отличном расположении духа. Герцогиня Сассекская была улыбчива и общительна.
Присутствующие отметили, что Маркл, несмотря на приличный срок, отказывается носить специализированную одежду для беременных, втискивая подросший живот в обтягивающие наряды. Кроме того, экс-артистка все еще не отказалась от лодочек на высокой шпильке. Судя по всему, любовь к красивым туфлям так сильна, что герцогиня Сассекская готова рискнуть собственным здоровьем и безопасностью малыша.
Многие женщины отказываются от шпилек во время вынашивания ребенка. Ведь нередко этот женский каприз становится причиной преждевременных родов и кесарева сечения.
Из-за смещения центра тяжести начинает страдать позвоночник, нагрузка на него удваивается. Появляются проблемы с сосудами ног, нарушается кровообращение, в результате нижние конечности отекают – возникает варикозное расширение вен. Страдают органы тазового дна, повышается артериальное давление, не говоря уже о том, что есть риск потерять ребенка.
Между тем вопросы благополучия Меган и ее будущего малыша мало заботят ее поклонников. В Сети начался переполох из-за наряда знаменитости. Фанаты тут же принялись разыскивать такое же платье в интернет-магазинах. Газета Daily Mail, заметив ажиотаж, опубликовала на своем сайте ссылку на бутик, в котором герцогиня Сассекская приобрела наряд.
По данным издания, белое платье-миди с цветочным принтом от бренда BROCK COLLECTION обошлось экс-актрисе в 843 фунта, что по сегодняшнему курсу равно 70 тысячам рублей. Отмечалось, что эту марку обожают многие голливудские звезды в том числе актрисы Марго Робби, Лили Джеймс, Дженнифер Лоуренс, Эмма Стоун и певица Рианна.
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