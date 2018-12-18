Меган Маркл может потерять ребенка из-за каприза

Меган Маркл посетила благотворительное мероприятие в доме престарелых. Чтобы предстать перед пожилыми подданными во всей красе, супруга принца Гарри выбрала элегантный наряд, который никого не оставил равнодушным.

Меган появилась на празднике в отличном расположении духа. Герцогиня Сассекская была улыбчива и общительна.

Присутствующие отметили, что Маркл, несмотря на приличный срок, отказывается носить специализированную одежду для беременных, втискивая подросший живот в обтягивающие наряды. Кроме того, экс-артистка все еще не отказалась от лодочек на высокой шпильке. Судя по всему, любовь к красивым туфлям так сильна, что герцогиня Сассекская готова рискнуть собственным здоровьем и безопасностью малыша.

Многие женщины отказываются от шпилек во время вынашивания ребенка. Ведь нередко этот женский каприз становится причиной преждевременных родов и кесарева сечения.

Из-за смещения центра тяжести начинает страдать позвоночник, нагрузка на него удваивается. Появляются проблемы с сосудами ног, нарушается кровообращение, в результате нижние конечности отекают – возникает варикозное расширение вен. Страдают органы тазового дна, повышается артериальное давление, не говоря уже о том, что есть риск потерять ребенка.

Между тем вопросы благополучия Меган и ее будущего малыша мало заботят ее поклонников. В Сети начался переполох из-за наряда знаменитости. Фанаты тут же принялись разыскивать такое же платье в интернет-магазинах. Газета Daily Mail, заметив ажиотаж, опубликовала на своем сайте ссылку на бутик, в котором герцогиня Сассекская приобрела наряд.

По данным издания, белое платье-миди с цветочным принтом от бренда BROCK COLLECTION обошлось экс-актрисе в 843 фунта, что по сегодняшнему курсу равно 70 тысячам рублей. Отмечалось, что эту марку обожают многие голливудские звезды в том числе актрисы Марго Робби, Лили Джеймс, Дженнифер Лоуренс, Эмма Стоун и певица Рианна.