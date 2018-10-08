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"Замуж не собираюсь": жена Краско о молодом любовнике

Наталья Шевель и Иван Краско. Кадр youtube.com
Пока еще супруга 87-летнего актера Ивана Ивановича Краско – Наталья Шевель возмущена слухами. Поговаривают, что девушка летает в Израиль к тайному поклоннику. 

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О разладе в семье народного артиста Краско известно уже давно. Актер недоволен молодой женой. Он мечтает о наследнике, однако Шевель отказывается рожать.

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Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

В одном из ток-шоу Наталья призналась, что вместе с мужем ютится в небольшой комнатке у родственников Ивана Ивановича, и для малыша там нет места. К тому же ни у нее, ни у Краско нет стабильного дохода.

Однако ходят слухи, что у девушки есть тайный возлюбленный, с которым она часто отдыхает в Израиле. Наталья отрицает эту информацию.

"Прочитала статью про то, как я езжу к любовнику в Израиль. На фото – мои брат и сестренка. Замуж я не собираюсь, и после развода с Иваном Ивановичем еще долго мне никто не будет нужен. Я приезжаю к семье. В мою любимую страну. И официально заявляю, что не рассматриваю никаких отношений!" – сообщила Шевель в личном аккаунте Instagram.

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Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko)

Отметим, что пожилого Краско также подозревают в неверности. В шоу Первого канала артист представил некую Юлию Кичемасову. Девушка уверила всех, что состоит в интимных отношениях с актером и собирается подарить ему долгожданную дочь. Однако после этих заявлений народный артист назвал все происходящее недоразумением, он признался, что история с молодой любовницей – срежиссированная постановка, не имеющая отношения к действительности.

Автор: Руслана Алексеева8 октября 2018, 17:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

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