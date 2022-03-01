"Пойду до могилы": Павел Майков из "Девушек с Макаровым" сделал заявление

Сериал "Бригада" вышел на экраны 20 лет назад. Одну из главных ролей – Витю Пчелкина по прозвищу "Пчела" – в ленте сыграл актер Павел Майков.
С момента премьеры "Бригады", говорит Майков, много воды утекло, однако образ Пчелкина все еще приклеен к нему намертво. Пчелу актер называет клеймом. "С которым я пойду до могилы", – заявил артист в свежем интервью.
Павел Майков не любит вспоминать сериал, когда-то прославивший его. Артист считает, что лента несет вред обществу прославляя бандитов.
Павел не скрывает, что в прошлом равнялся на своего героя. Подражая Пчеле, актер носил длинные волосы, вел себя грубо и пытался казаться крутым.
После "Бригады" Павел Майков какое-то время играл только бандитов, а после вообще пропал с экранов. Долгое время актер практически не снимался, отдавая все силы театру и занятиям музыкой. В 2010-м Павел взялся возрождать экранную карьеру. Недавно на ТНТ стартовал новый сезон сериала "Девушки с Макаровым". В ситкоме актеру досталась главная роль.
По словам Майкова, у него в жизни начался новый этап. Его доходы выросли. Между тем артист не верит, что его герой из "Девушек с Макаровым" когда-нибудь "перебьет" Пчелу.
Личную жизнь Павел Майков оберегает от общественности. Как писали "Дни.ру", артист женат на коллеге по цеху Марии Саффо. От предыдущего брака у знаменитости есть взрослый сын.