Как складывается личная жизнь обольстившего жену друга Майкова из сериала "Девушки с Макаровым":

Павел Майков: что известно о личной жизни звезды отечественного экрана.

На ТНТ с успехом транслируется второй сезон сериала "Девушки с Макаровым". В ленте актер исполнил роль дерзкого и мужественного майора Макарова, который вынужден работать в женском коллективе.

Выпускник ГИТИСа Павел Майков прославился в 2000-х благодаря сериалу "Бригада". В ленте актер сыграл бандита по прозвищу "Пчела" – Витю Пчелкина. О ленте режиссера Алексея Сидорова знаменитость сегодня вспоминать не любит. В свежем интервью актер признался, что стыдится работы в "Бригаде". По словам Майкова, сериал идеализирует образ криминального авторитета, а обществу такие картины несут вред.

Артист не скрывает, что сейчас очень придирчив в выборе ролей. Майков считает, что большинство сценариев сегодня бездарны. Дескать, в 90% случаев отечественное кино – это скучно и неизящно. Павел признается, что с возрастом стал менее жизнерадостным, однако в его сердце все еще живет любовь, к профессии в том числе. Актерское ремесло звезда сериала "Девушки с Макаровым" сравнивает с женой-изменницей, с которой невозможно жить и от которой невозможно уйти.

Павел Майков счастлив с коллегой по цеху Марией Саффо. Это второй брак актера. Артист "Девушек с Макаровым" признается, что влюблен в супругу по уши. Иногда Павел, смотря на Марию, не может поверить собственному везению. Майков и Саффо стараются оберегать друг друга. Кроме того, супруга актера смогла поладить с его сыном от первого брака, Даниилом.

Единственного наследника Павлу Майкову родила актриса Екатерина Масловская. Даниил появился на свет в 2003-м. Когда мальчику было всего два года, его мама и папа подали на развод.

По слухам, семейная жизнь Майкова и Масловской не ладилась с самого начала. Супруга, говорил актер, его не понимала. Кроме того, спустя время артсит "Девушек с Макаровым" осознал, что влюблен в Марию Саффо – супругу близкого друга, Михаила Горевого.

Горевой в свое время сыграл важную роль в жизни Майкова. После "Бригады" Павел оказался не у дел. Оставшегося без работы актера Михаил устроил в свой спектакль "Куда бежал колобок" – сразу на главную роль.

Долгое время Павел Майков не проявлял нежных чувств к супруге приятеля. Знаменитости дружили семьями. Саффо, как говорят, даже стала крестной мамой сына Майкова. Спустя время Павел узнал, что Мария страдает в браке. Как говорит артист, Горевой "плохо себя вел". Когда Майков понял, что его любовь взаимна, он сделал первый шаг.

Сегодня Павлу Майкову не на что жаловаться. Он обласкан судьбой.

"У меня замечательная семья: талантливый ребенок, красивая жена. Меня любят женщины. У меня хорошие друзья", – говорит артист.

Павел отмечает, что даже коронавирусной инфекцией переболел очень легко. Майков хотел бы проводить больше времени с сыном, но у парня сейчас другие интересы. Даниилу уже 18 лет, у него своя компания.

"Он очень сильно похож на меня по сути: свободолюбием своим, независимостью", – делился Павел Майков.