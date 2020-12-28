Падение, кома, инсульт: странная смерть 37-летней звезды сериала "Возвращение Мухтара"

Наталья Юнникова скончалась в возрасте 37 лет. Актриса прославилась ролью следователя Василисы Михайловой в сериале "Возвращение Мухтара". Звезда теленовеллы о жизни отечественных полицейских умерла при странных обстоятельствах.

Наталья Юнникова появилась на свет в Липецке 25 февраля 1980 года. С юных лет девушка бредила актерством. Окончив школу, Наталья отправилась в Москву и стала студенткой театрального училища имени М. С. Щепкина.

В институте с Юнниковой случился кошмарный эпизод. Наталью изнасиловал выпускник режиссерского факультета. Молодой человек в прямом смысле преследовал ее. Обращаться в правоохранительные органы актриса не хотела – очень боялась огласки и позора. В конце концов, она рассказала о случившемся однокурсникам. Парни серьезно "поговорили" с преследователем. Спустя время Юнникова пожалела, что не заявила в милицию. Обидчик Натальи не ответил за содеянное, стал известным режиссером и живет припеваючи.

Окончив вуз, Наталья Юнникова стала женой Антона Федотова, с которым училась. Новоиспеченные супруги иммигрировали в Израиль. В Тель-Авиве жили родственники Федотова. Там Юнникова вела развлекательное шоу. На чужбине Наталья родила сына. Мальчика назвали Ролан.

В Россию актриса и ее близкие вернулись в 2006 году. Спустя время знаменитость узнала, что у мужа огромные долги и игромания. В 2008 году Юнникова и Федотов развелись. Артисты были мужем и женой девять лет.

На родине Наталья плотно занялась карьерой. В 2007-м девушка дебютировала в теленовелле "Личная жизнь доктора Селивановой". Спустя время актриса получила роль в уже популярном сериале "Возвращение Мухтара". Картина о полицейских прославила Юнникову. Между тем сама актриса считала, что работа в ленте сделала ее заложницей одного образа.

22 сентября 2017 года Наталья Юнникова попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Актриса упала дома. Поговаривали, что несчастный случай – последствие застолья. Между тем официального подтверждения эта информация не получила.

У Юнниковой диагностировали обширное кровоизлияния в мозг. Несколько дней медики боролись за жизнь Натальи. Актрису ввели в искусственную кому. Знаменитость не могла самостоятельно дышать, у нее случился инсульт. 26 сентября 2017 года Наталья скончалась.

Отметим, что причины трагедии, сгубившей 37-летнюю знаменитость, так и не были установлены. Детали случившегося остались загадкой.