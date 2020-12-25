Изменник и плохой муж: знаменитости спасают подмоченную репутацию принца Чарльза

Наследник британского престола и его супруга Камилла Паркер-Боулз записали рождественское видео. В кадре принц Чарльз и его избранница зачитали стихотворение "Ночь перед Рождеством" Клемента Мура. Вместе с августейшими особами в ролике появляются популярные артисты Том Харди, Дэниел Крейг, Ншути Гатва, Джуди Денч и Мэгги Смит.
Пятиминутное праздничное видео создано, чтобы привлечь внимание общественности к благотворительной организации Actors Benevolent. Фонд создал систему грантов для актеров и режиссеров. Сегодня людям этих профессий, оставшимся без работы из-за пандемии, как никогда нужна поддержка. Объединение, которое вот уже 20 лет пользуется покровительством принца Чарльза, готово поддержать работников театра.
Между тем злые языки шепчутся, что отпрыск королевы Елизаветы II неспроста с головой окунулся в благотворительность. Дескать, Чарльз пытается обелиться в глазах общественности. Фонд и знаменитости помогают восстановить подмоченную репутацию.
Реноме принца Уэльского подпортил вышедший относительно недавно четвертый сезон сериала "Корона". Теленовелла напомнила всему миру о трагической истории первой жены Чарльза, принцессы Дианы. Создатели картины выставили наследника престола в дурном свете. Десять эпизодов "Короны" разом перечеркнули все труды королевских публицистов, которые много лет выстраивали Чарльзу положительный образ, избавляли его от имиджа изменника и ужасного мужа.
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