В Ленинградской области грузовик переехал лежащего на дороге человека

В Ленинградской области случилось ЧП. Уточняется, что грузовик совершил наезд на гражданина, который лежал на дороге.
По данным телеканала "360", пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.
В Ленинградской области случилось ЧП. Уточняется, что грузовик совершил наезд на гражданина, который лежал на дороге.
По данным телеканала "360", пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.
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