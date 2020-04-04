Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево

В жилом многоквартирном доме на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево в Московской области произошел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд. Представители экстренных служб и очевидцы поделились леденящими душу подробностями.

По предварительным данным, в квартире на третьем этаже жилого ома взорвалась газовая колонка. В результате произошло обрушение всего подъезда с пятого по первый этажи.

ПО ТЕМЕ В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: двое в тяжелом состоянии

Сообщается о по меньшей мере шести пострадавших. Сотрудники местного травмпункта рассказали о том, что к ним доставили трех человек. "Пока тяжелые, все в реанимации", – цитирует Пятый канал медработников. Также сообщается об одном погибшем. Кроме того, существует вероятность, что люди могут оставаться под завалами. Один пострадавший, согласно последним данным, от госпитализации отказался.

Местная жительница рассказала "РЕН ТВ", что в момент взрыва находилась в ванной комнате. Она услышала сильный хлопок. А находившиеся в этот момент в комнате дети рассказали, что у них затряслись окна и чуть не упал телевизор. Сперва семья не поняла, что произошло. Также женщина рассказала, что экстренные службы прибыли на место крайне оперативно – буквально в течение нескольких минут после взрыва.

Еще один сосед рассказал, что в момент взрыва он находился на балконе. По словам мужчины, сперва он увидел выброс пыли из пострадавшего подъезда, а затем ощутил, как от взрывной волны задрожали стекла, передает телеграм-канал "RT на русском".

Как сообщили в МЧС, в результате взрыва газа были повреждены десть квартир. Из них пять оказались полностью разрушены.

На место взрыва выехал глава МЧС Евгений Зинчев. Также туда выдвинулся губернатор Московской области Андрей Воробьев. Следственный комитет уже начал расследование обстоятельств трагедии.