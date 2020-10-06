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Магия "Страны Коктебель": где производится известный на всю Россию коньяк

Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
"Страна Коктебель" – так называется коньячный регион с удивительной и уникальной природой, расположенный на восточном побережье Крыма. Еще в царские времена эти места облюбовала интеллигенция, а в наши дни они привлекают сотни тысяч туристов. За прошедшие годы "Страна Коктебель" стала узнаваемым брендом. Вот уже 60 лет здесь производят коньяк, который хорошо известен не только в России, но и далеко за ее пределами.
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Чтобы как следует прочувствовать магическую атмосферу этих мест, бывалые путешественники советуют проделать несколько маршрутов. Лучше всего проснуться пораньше, когда Солнце осветит морскую гладь своими первыми нежными лучами. Можно отправиться на пляж и встретить рассвет под шум морских волн. Любоваться восходом Солнца хорошо и с мыса Хамелеон, который находится в восточной части поселка.

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А можно совершить морскую прогулку и проплыть вдолья побережья. С воды открываются прекрасные виды на вулканический массив Карадаг. Впечатляющие вершины, мысы и гроты вдоль морской линии подарят путешественнику незабываемые впечатления.

Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com

Еще в царские времена в эти места пришли виноделы. Но расцвет наступил в советское время. В лучшие годы в "Стране Коктебель" насчитывалось 160 тысяч гектаров виноградников. Сейчас – 19 тысяч, но виноделие здесь активно возрождается.

Значительную долю винограда используют производители коньяка. Этим занимается одно из старейших предприятий – "Коктебель". Менялись времена, но технологию производства благородного напитка удалось сохранить.

Первые коньячные спирты в Коктебеле были получены в 1959 году. Некоторые из них, насчитывающие около 60 лет, хранятся в дубовых бочках до сих пор, пишет "Комсомольская правда".

Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com

О том, из чего пить благородный напиток и как это правильно делать, рассказала Марина Простак – главный технолог коньячного дома "Коктебель". Для этого есть специальный бокал тюльпанообразной формы – снифтер. Пары конька идут снизу вверх и скапливаются у кромки бокала. Форма снифтера позволяет по достоинству оценить аромат благородного напитка.

Трясти снифтер перед дегустацией Простак не советует. Необходимо наклонить бокал, осторожно покрутить его в руке, тем самым омыв стенки.

"Стекать он должен единым маслянистым пятном, без большого числа капель – это говорит о качестве коньяка. Обращаю внимание, что на руке не должно быть посторонних запахов – крема или парфюма", – советует специалист.

Температура коньяка во время дегустации не должна превышать 18-20 градусов. Нужно три раза поднести снифтер к носу. Сначала напиток вдыхается на большом расстоянии, потом ближе, а сама дегустация происходит на третий. Это не прихоть, а требование безопасности: коньяк – напитой сильный, и нужно подготовить слизистую к его дегустации.

"Далее отпиваем напиток, глотаем и поджимаем язык к небу – так получится ощутить послевкусие", – приводит "Комсомольская правда" советы специалиста.

Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com

Коньяки делятся на два вида – ординарные и марочные. Выдержка первых – от трех до пяти лет. В свою очередь марочные делятся на несколько групп: коньяк выдержанный (6-7-летние спирты), коньяк выдержанный высшего качества, возраст которых насчитывает от восьми до 10 лет, коньяк старый (КС) – 10-20 лет и очень старый (ОС), который выдерживается более 20 лет.

Выдержка в дубовых бочках дает придает коньяку естественный цвет. Чем старше напиток, тем он более насыщенный. Кислород в сочетании с дубом формируют тона вкуса коньяка. Простак отметила, что коктебельские коньяки имеют вкус косточки дикого миндаля.

На пустой желудок пробовать коньяк специалист не рекомендует. В организме коньяк всасывается в кровь моментально. Заедать коньяк лимоном Простак также не советует: это искажает вкус напитка, пояснила она. "Пьют его небольшими глотками. Нередко сочетают с кофе, сигарой", – рассказала главный технолог коньячного дома "Коктебель".

Автор: 6 октября 2020, 12:30

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