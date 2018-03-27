Безумные регионы: в Ижевске пьяная пенсионерка избила уборщицу кафе

В Татарстане нашли выпечку с наркотиками, а в Тюмени шестилетняя девочка впала в кому из-за клубники. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В Нижегородской области 30-летний строитель признан виновным в изнасиловании семилетней дочери хозяина жилья, пишет NewsNN. Преступление произошло в 2017 году, когда строительная бригада делала ремонт дома. Мужчина совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера. Девочка рассказала об этом родственникам только после того, как рабочие уехали. Злоумышленник признал вину и получил 14 лет колонии строгого режима.

В Приморском крае объявили траур по погибшим в кемеровской трагедии. По распоряжению врио губернатора Андрея Тарасенко, все государственные флаги будут приспущены, передает Newizv.ru. Телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные программы, а официальные мероприятия, в которых примет участие чиновник, будут начинаться с минуты молчания. Трехдневный траур объявлен и в Республике Ингушетия. У администрации Кемеровской области проходит митинг: местные жители требуют рассказать правду о числе жертв.

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в многоквартирном доме. Пламя распространилось на 150 квадратных метров, сообщает RostovGazeta. Отмечается, что пострадавших нет. Ранее появилась информация о том, что возгорание началось в квартире на третьем этаже, после чего перекинулось на крышу. Как утверждают свидетели, очаг возник в общем туалете. На фотографиях с места происшествия видно, что он был в упадочном состоянии.

Сотрудники дорожной полиции Татарстана обнаружили в сумке в остановленном автомобиле свертки с наркотиками. Они находились в бисквитных рулетах, передает Inkazan.ru. По информации следствия, пассажир, который перевозил в кондитерских изделиях пакетики с психотропным веществом, был судим за особо тяжкое преступление. Недавно он освободился из мест лишения свободы, после чего, видимо, решил вернуться к криминальному образу жизни. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Шестилетний ребенок из Тюмени попал в реанимацию с анафилактическим шоком после того, как поел клубники. У девочки оказалась аллергия на многие пищевые продукты, пишет Nashgorod.ru. Сообщается, что медики получили вызов с описанием: "Задыхается". По пути сотрудникам скорой пришло сообщение о том, что пациентка потеряла сознание. К приезду медиков девочка лежала на полу, пульс не прощупывался. Незамедлительно была оказана первая помощь – непрямой массаж сердца, поддержание дыхания. Спустя некоторое время девочку удалось вернуть к жизни, в больницу ее доставили в состоянии комы.

Суд Омска обязал местную жительницу выплатить соседке 18 тысяч рублей за жестокую "воспитательную беседу" с ребенком. В такую сумму был оценен размер морального вреда, который женщина причинила девятилетнему мальчику, передает "Город55". Конфликт произошел, когда омичка, желая поговорить с соседским ребенком на тему нехорошего поведения, обеими руками схватила его за шею – у мальчика остались ссадины и кровоподтеки. За применение силы омичку наказали административным штрафом в размере пяти тысяч рублей и компенсацией моральных страданий мальчика в размере 18 тысяч рублей. Женщина не признала вину и попыталась оспорить решение, однако коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила его без изменений.

В Ижевске пьяная пенсионерка избила уборщицу в кафе. Установлено, что женщина выпила спиртное и стала нецензурно высказываться в общественном месте, не реагируя на замечания посетителей и работников заведения. "После очередного замечания, высказанного 68-летней уборщицей, подозреваемая нанесла ей побои, в том числе рукояткой метлы, после чего вышла из кафе", – рассказали полицейские. Подозреваемая задержана. За совершенные преступления пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Udm-info.ru.

85-летняя тагильчанка с признаками психического заболевания подарила свою квартиру дальней родственнице. Сомнительной сделкой осталась недовольна внучка пенсионерки, пишет Tagilcity.ru. Однокомнатную квартиру пожилая женщина переоформила на родственницу еще в 2016 году, а признаки психического заболевания у собственницы наблюдались с 2013 года. Позже она была официально признана недееспособной. Внучка пенсионерки обратилась в районную прокуратуру. На момент дарения квартиры она оформила над бабушкой опеку и ухаживала за пожилой женщиной, но та могла не осознавать, что в процессе дарения потеряет единственное жилье. Сообщается, что подобные сделки нередко рассматривают в прокуратуре, и в большинстве случаев они признаются недействительными.

Волгоградского педофила задержали спустя 12 лет после изнасилования ребенка. Жуткая история случилась еще в 2005 году, когда девочке было 11 лет. По информации портала Novostivolgograda.ru, ее родители тогда были в разводе, а отец брал дочь к себе погостить. Только после нескольких месяцев мучений школьница рассказала матери об ужасах досуга с папой, и женщина незамедлительно написала заявление в полицию. Подозреваемый успел скрыться от стражей порядка, но вскоре был задержан. Извращенцу придется ответить сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Прокуратура Волгограда уже утвердила приговор, и в ближайшее время районный суд начнет рассмотрение дела.

В Башкирии мать спасла из огня троих детей из четырех. Тело трехгодовалого малыша было обнаружено в одном из домов села Иглино. По полученной информации, пожар начался днем 26 марта. Как сообщает Mkset.ru, хозяйка не растерялась и схватила младенца, пятилетнюю дочь и четырехлетнего сына. Трехлетнего малыша спасти не удалось – мальчика нашли мертвым после тушения пожара. Семья была полной и характеризовалась положительно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



