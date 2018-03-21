Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку

Житель Омска убил одноклассника за пьяные домогательства к своей пятилетней дочери, в Ижевске приостановили реконструкцию аэропорта. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В Нижнем Новгороде под Канавинским мостом, на льду реки Оки обнаружено тело женщины. Сообщение о несчастном случае поступило в управление МЧС 21 марта в 9.55 от сотрудников скорой помощи, пишет NewsNN. Тело было передано правоохранителям. Полицейские устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего.

Как передает Newizv.ru, упавшая в центре Ростова ветка дерева убила 21-летнюю девушку. Ранения получили 45-летний местный житель и годовалый мальчик. Мужчина от госпитализации отказался, а ребенок доставлен в больницу. По словам очевидцев, ЧП произошло из-за сильного ветра.

Экс-полицейские под Ростовом избили, сломали ногу и лишили слуха 25-летнего парня в участке, сообщает RostovGazeta . В отношении двух бывших стражей порядка в городе Морозовске завели уголовное дело. Отмечается, что подозреваемых уволили со службы. Их руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Один из фигурантов находится под стражей, второй – под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по делу составляет десять лет колонии.

Замглавы Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Республике Татарстан Сергей Плющий задержан сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), передает Inkazan.ru. 21 марта суд выберет ему меру пресечения на время следствия. В июле 2017 года Плющего задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он давал указание массового закрывать исполнительные производства, взыскателем по которым выступало Отделение Пенсионного фонда России по региону. Таким образом он повышал показатели отдела. Тогда Советский райсуд Казани поместил его под домашний арест до 15 сентября. 12 декабря суд выпустил его из-под домашнего ареста. Однако Верховный суд региона признал это решение незаконным.

Тюменец лишился денег при покупке биткоина, пишет Nashgorod.ru. Неизвестный смог завладеть данными банковской карты мужчины под предлогом перепродажи электронной валюты. Конфиденциальная информация карты позволила злоумышленнику похитить деньги со счета потерпевшего. Сумма ущерба составила 99 тысяч рублей. Известно, что тюменец связался с мошенником через один из мессенджеров и намеревался приобрести криптовалюту.

Житель Омска убил одноклассника за пьяные домогательства к своей пятилетней дочери, передает "Город55". Следственные органы раскрыли убийство 53-летнего мужчины, тело которого с телесными повреждениями обнаружили в августе 2017 года в реке Иртыш. В августе 2017 года потерпевший приехал в Омскую область из Москвы, чтобы продать квартиру родителей. Здесь он встретился с одноклассниками, у одного из них был в гостях. В состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил действия сексуального характера в отношении дочери знакомого. Узнав об этом, отец решил отомстить. На помощь ему пришли приятели. Мужчины в содеянном признались, объяснив поступок восстановлением справедливости.

В Ижевске приостановили реконструкцию аэропорта, сообщает Udm-info.ru. Такое решение принято до момента определения источников финансирования. "Ижавиа" завершила два из четырех этапов проектирования по подготовке к реконструкции аэропортового комплекса. Также разработана проектная документация и проведены инженерные изыскания, обследования объектов капстроительства аэропорта. Компания провела открытый конкурс, на котором начальная цена проекта была снижена с 179,2 миллиона рублей до 118,8 миллиона.

Ребенок потерял сознание в детской поликлинике Нижнего Тагила во время прохождения планового профосмотра, передает Tagilcity.ru. По словам одной из жительниц города, приведших своих детей на осмотр, для прохождения скрининга пришло много пациентов, образовалась огромная живая очередь, а специалисты начали прием на 45 минут позже. Ребенок упал в обморок духоты из-за большого количества посетителей. Медперсонал немедленно оказал ему помощь.

По информации портала Novostivolgograda.ru, на севере города 20-летний ставрополец за день сделал восемь тайников с наркотиками. Свертки с запрещенным к обороту веществом были изъяты. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время задержанный взят под стражу.

В Уфе признали виновным 37-летнего мошенника, ограбившего 16 фирм на 5,5 миллиона рублей, сообщает Mkset.ru. Мужчина заключал липовые договоры о поставке нефтепродукции. Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд.