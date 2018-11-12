Атака Крымского моста вышла боком украинцам

"Дни.ру" продолжают серию публикаций, разоблачающих украинские фейки про трассу через Керченский пролив. Мы уже опровергали клевету наших "небратьев", утверждавших, что Крымский мост обрушится из-за плохих грунтов, сильных ветров и ледоходов. Настала пора вывести на чистую воду тех, кто предсказывал разрушение трассы из-за мощного землетрясения в районе Керченского пролива. Как всегда, за комментариями мы обратились в инфоцентр "Крымский мост".



Как неоднократно отмечали украинские СМИ, трасса находится на стыке нескольких тектонических плит. Их движение приводит к мощным землетрясениям, следующее из которых прогнозируется в ближайшие 50 лет. Подземные толчки, полагают в Незалежной, могут стать одной из причин разрушения дороги.



В инфоцентре "Крымский мост" признали: землетрясение силой до 9,3 балла в районе Керченского пролива возможно, но не чаще, чем раз в две тысячи лет. Посему вероятность того, что столь мощные толчки произойдут в наши дни, – ничтожная. Тем не менее при проектировке моста инженеры учитывали и этот момент.

"Все конструкции моста разработаны с учетом возможных землетрясений, – рассказали "Дни.ру" в инфоцентре "Крымский мост". – Изучением сейсмики и грунтов в районе строительства моста занимались исследователи Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Рекомендации ученых были учтены в проектных решениях. Инженеры разработали комплексную антисейсмическую защиту моста".





Эксперты инфоцентра отметили, что под каждой опорой трассы создан "пучок" или "куст свай". "То есть каждая свая погружена под нужным уклоном. Опора с таким свайным фундаментом более устойчива при колебаниях. Между автодорожными опорами и пролетами установлены специальные антисейсмические устройства, которые работают по принципу ремней безопасности в автомобиле. В спокойном состоянии они позволяют металлическим пролетам "дышать" в случае температурных расширений металла, а если происходят резкие и сильные толчки, они жестко фиксируют конструктив, обеспечивая его целостность.

Конечно, на асфальте могут появиться трещины и дорожное полотно потребует ремонта, но сам мост не рухнет, – уверяют специалисты.

Напомним, движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всех автомобилистов.

В целом с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту проехали три миллиона транспортных средств. За один только сентябрь – почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим было таманское направление: с полуострова на материк проехали 260 тысяч автомобилей.





Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста. Уже в следующем году поезда через Крымский мост свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.

В настоящий момент рабочие завершили сооружение опор железнодорожной части. Всего их – 595. Председатель совета директоров генерального подрядчика возведения моста, компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг отметил, что на некоторых участках сваи погружены более чем на сто метров. Кроме того, готовы 307 конструкций, которые поэтапно устанавливаются на пролетные строения Крымского моста.