Атака Крымского моста вышла боком украинцам

Пугачева серьезно больна Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Сделано заявление об убийстве Порошенко
партнеры
Понедельник 12 ноября
Лента новостей
21:59
Муцениеце и Прилучный избавились от семейного гнездышка
21:52
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
21:37
Муза Задорнова обвинила его вдову во лжи
21:36
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
20:57
Шубская показала трогательное видео с сыном
20:55
В Москве у известного продюсера угнали машину
20:51
На севере Москвы погиб строитель
19:33
Галкину нашли молодую жену
19:19
Солдаты НАТО завалили Норвегию экскрементами
18:52
В Сети появилось редкое фото молодой Пугачевой
18:42
Володин: фонд Доктора Лизы получит из бюджета 21 миллион рублей
18:29
В Ижевске машина сбила выбежавшего из трамвая ребенка
18:15
Бледанс оборвала разговор о потере ребенка
17:48
Раздраженный Трамп сбежал от пьяного Порошенко
17:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 ноября 2018 года
17:27
Бузова приготовила страшную месть
17:07
В России заморожены цены на бензин
16:56
Изменившаяся Бабкина стала похожа на Леонтьева
16:51
"Она больна": сын не узнал бывшую жену Кержакова
16:24
Порошенко признался в импотенции
16:13
В ДТП под Нижним Новгородом пострадал младенец
16:11
Московский Кредитный банк запустил вклад "Мечты" к Новому году
16:11
Порнозвезды раскрыли тайную сторону съемок
15:59
С Меланьей Трамп случился конфуз на глазах у мужа (видео)
15:58
Стриженова сразила наповал своей огромной грудью до пупа
15:51
Взрослый сын категорически отказался помогать Жасмин
15:40
Дима Билан рассказал о совершенных удовольствиях
15:30
Французы приняли Меркель за жену Макрона
15:29
Рак помог раскрыть тайну мозга
15:10
"Опять нажрался": неадекватный Порошенко повеселился на панихиде
14:44
Ученые: негативные эмоции меняют скелет человека
14:43
Пышку из "Дома-2" жестоко избил жених-армянин
14:29
"Был очень важный день": Виталина предстала в новом статусе
14:02
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах
14:01
Названо имя нового главного тренера "Спартака"
13:56
Космонавтов на МКС заставят купаться в моче
13:46
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
13:32
"Большое потрясение": стало известно о состоянии мужа родившей Нюши
13:15
Опубликовано "голое" фото известной певицы
13:04
В Египте нашли древние мумии кошек
12:39
Какие виды рака лечатся успешнее всего
12:35
Разведенная Дайнеко воссоединилась с Воробьевым
12:28
Россиянина задержали за убийство маленького сына любовницы
12:13
Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
11:50
После потери любимого Кудрявцева появилась в траурном платье
11:46
Новосибирск затопило кипятком
11:35
Голые женщины напали на Трампа
11:25
Петр Налич даст Большой новогодний концерт в Москве
11:24
Лолите уготовлена участь Хворостовского
11:12
Триумф Путина довел до припадка злобных украинцев
11:01
В московском цирке леопард напал на девочку
10:51
Ани Лорак объявила о конце
10:50
Энистон променяла Питта на Ди Каприо
10:31
Подруга решилась обнародовать тайные подробности жизни Караченцова
10:31
При столкновении двух фур на МКАД погибли люди
10:20
Киркоров оскорбил народ снимком малолетней дочери в виде невесты
10:19
В Удмуртии в ДТП погибли семь человек
10:09
Пенсионерку отдали под суд за смерть трехлетней внучки
10:06
В Крыму отбили дерзкую провокацию Киева
09:59
Жителя Подмосковья избили в собственном доме
09:47
Пьяный водитель убил молодую россиянку
09:39
Популярный актер лишился дома из-за пожара
09:36
"На душе тяжело": у Бледанс заподозрили потерю ребенка
09:23
При пожаре на севере Москвы погиб человек
09:04
"Чуть не зарыдал": Трамп прилюдно унизил лебезящего Порошенко
08:59
Лайнер из Москвы аварийно сел в Норильске
08:52
Гитариста Aerosmith увезли в больницу с концерта
08:52
Страшная правда: беспомощный отец Волочковой терпел побои
08:51
Аналитика цифровой экономики: что представят на Неделе Российского Интернета
08:36
Беременная Меган Маркл оголилась в церкви на поминальной службе
08:05
Известный актер скончался в возрасте 90 лет
18:00
Больную Пугачеву защитили после жестокой травли
17:32
"Сделала аборт от любовника": у Собчак лопнуло терпение из-за беременности
17:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 ноября 2018 года
16:32
Звезда "Папиных дочек" сбежала из России перед родами
16:04
"Плохо и страшно": Пригожин шпионил за Валерией
15:41
Малахов довел народ до бешенства из-за грязных сплетен о Задорнове
14:54
Сподвижник Табакова сбежал из театра
14:28
Мать Тимати жестко осадила его любовницу
13:58
Фанатка пластических операций показала откровенные снимки
13:43
Максиму Фадееву потребовалось лечение после таблеток для похудения
12:45
"Боль неимоверная": Волочкова опозорилась на концерте (видео)
12:17
"Задорнов жив": Петросян удивил странным заявлением
11:51
Модель-пышка стала сенсацией на Украине
11:39
Максим Виторган усомнился в своем отцовстве
11:08
Капризы Меган Маркл привели к проблемам в королевской семье
10:31
"Было неприятно": Карина Мишулина о романах отца с несовершеннолетними
10:01
Взрыв на кладбище в Москве: много погибших
23:57
На Первом канале столкнули лбами жен покойного Задорнова
23:38
Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова
19:45
Актриса Юлия Волчкова скончалась после тяжелой болезни
19:07
Принца Гарри заставили рассекретить любовницу
18:16
У звезды "Дома-2" после жестокого избиения онемело лицо
17:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 ноября 2018 года
17:15
Успенская спивается из-за дочери-фрика
17:00
Когда метро соединит Некрасовку и Новую Москву
16:34
Измены Чумакова ошарашили Ковальчук
15:57
Ведущий Николай Дроздов впервые сообщил о больной дочери
15:30
Закричавшей Кудрявцевой стало плохо на телешоу
15:27
Малахов раскрыл любовника жены-старушки Гогена Солнцева
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Было неприятно": Карина Мишулина о романах отца с несовершеннолетними
"Был очень важный день": Виталина предстала в новом статусе
Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова
"Сделала аборт от любовника": у Собчак лопнуло терпение из-за беременности
Больную Пугачеву защитили после жестокой травли
"Боль неимоверная": Волочкова опозорилась на концерте (видео)
Регионы

Атака Крымского моста вышла боком украинцам

Крымский мост не дает покоя украинцам. Фото:most.life/multimedia
"Дни.ру" продолжают серию публикаций, разоблачающих украинские фейки про трассу через Керченский пролив. Мы уже опровергали клевету наших "небратьев", утверждавших, что Крымский мост обрушится из-за плохих грунтов, сильных ветров и ледоходов. Настала пора вывести на чистую воду тех, кто предсказывал разрушение трассы из-за мощного землетрясения в районе Керченского пролива. Как всегда, за комментариями мы обратились в инфоцентр "Крымский мост".  
прочитано 2194 раза

Как неоднократно отмечали украинские СМИ, трасса находится на стыке нескольких тектонических плит. Их движение приводит к мощным землетрясениям, следующее из которых прогнозируется в ближайшие 50 лет. Подземные толчки, полагают в Незалежной, могут стать одной из причин разрушения дороги. 

ПО ТЕМЕ

Путина втянули в скандал с Крымским мостом

Корабли НАТО остановят под Крымским мостом

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Крымский мост

Крымский мост

В инфоцентре "Крымский мост" признали: землетрясение силой до 9,3 балла в районе Керченского пролива возможно, но не чаще, чем раз в две тысячи лет. Посему вероятность того, что столь мощные толчки произойдут в наши дни, – ничтожная. Тем не менее при проектировке моста инженеры учитывали и этот момент. 

"Все конструкции моста разработаны с учетом возможных землетрясений, – рассказали "Дни.ру" в инфоцентре "Крымский мост". – Изучением сейсмики и грунтов в районе строительства моста занимались исследователи Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Рекомендации ученых были учтены в проектных решениях. Инженеры разработали комплексную антисейсмическую защиту моста". 

За последние годы про Крымский мост было сочинено огромное количество баек. Фото:most.life/multimedia

Эксперты инфоцентра отметили, что под каждой опорой трассы создан "пучок" или "куст свай". "То есть каждая свая погружена под нужным уклоном. Опора с таким свайным фундаментом более устойчива при колебаниях. Между автодорожными опорами и пролетами установлены специальные антисейсмические устройства, которые работают по принципу ремней безопасности в автомобиле. В спокойном состоянии они позволяют металлическим пролетам "дышать" в случае температурных расширений металла, а если происходят резкие и сильные толчки, они жестко фиксируют конструктив, обеспечивая его целостность.  

Конечно, на асфальте могут появиться трещины и дорожное полотно потребует ремонта, но сам мост не рухнет, – уверяют специалисты. 

Напомним, движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всех автомобилистов.    

В целом с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту проехали три миллиона транспортных средств. За один только сентябрь – почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим было таманское направление: с полуострова на материк проехали 260 тысяч автомобилей.   

Железнодорожную часть Крымского моста откроют в следующем году. Фото:most.life/multimedia

Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста. Уже в следующем году поезда через Крымский мост свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.  

В настоящий момент рабочие завершили сооружение опор железнодорожной части. Всего их – 595. Председатель совета директоров генерального подрядчика возведения моста, компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг отметил, что на некоторых участках сваи погружены более чем на сто метров. Кроме того, готовы 307 конструкций, которые поэтапно устанавливаются на пролетные строения Крымского моста.

Автор: Иван Поляков12 ноября 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Политика

Раздраженный Трамп сбежал от пьяного Порошенко
С Меланьей Трамп случился конфуз на глазах у мужа (видео)
Триумф Путина довел до припадка злобных украинцев
Голые женщины напали на Трампа

Шоу-бизнес

Муза Задорнова обвинила его вдову во лжи
"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура
Шубская показала трогательное видео с сыном
Жена-старушка Солнцева избила дочь в прямом эфире

Проишествия

Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Умерла звезда "Ералаша"
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
Монеточка написала песню к фильму ужасов
Шоу-бизнес

Стриженова сразила наповал своей огромной грудью до пупа

Телеведущая поделилась важным достижением
Шоу-бизнес

200-килограммовый Семчев усыхает на глазах

Артист сбросил уже 40 килограммов
Шоу-бизнес

Муза Задорнова обвинила его вдову во лжи

Орлова опровергла слухи о романе с сатириком
Шоу-бизнес

Шубская показала трогательное видео с сыном

С малышом нянчатся племянники Анастасии

Гороскоп

Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
Совет на выходные
"Полезно поголодать": сноровистой Максаковой указали ее место
Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября

Фоторепортажи

"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
Модель-пышка стала сенсацией на Украине
Соблазнительные фото Тины Канделаки
Скандалисту Ефремову – 55

Спорт

Сексуальная и дерзкая Туктамышева поразила соперниц
Кокорина и Мамаева лишили самого дорогого в СИЗО
Мать Этери Тутберидзе скончалась после тяжелой болезни
Полуголая Туктамышева загнала Загитову под лавку

Регионы

Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru