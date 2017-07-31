Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты

Сотрудники Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды показали свои расчётные листы, а также привели стоимость обязательных платежей – ипотеки, услуг ЖКХ. Метеорологи взывают к помощи Путина.

Черно-белый фильм для президента России Владимира Путина смонтировали молодые синоптики, работающие в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В фильме показаны их расчетные листы, видны цифры зарплат. Июнь – 11 тысяч рублей, март – 7,5.

В ролике описано бедственное положение бюджетников. Одновременно авторы фильма напоминают, что краевые депутаты решили вдвое поднять себе зарплаты: до двухсот тысяч рублей в месяц. Сейчас слуги народа получают сто тысяч. В десять раз больше, чем синоптики.

Еще в 2014 году Росгидромет и профсоюзы заключили соглашение. Из бюджета на повышение зарплат синоптикам выделили 4 миллиарда рублей. Однако в бюджете 2018–2019 годов этих средств нет, напоминает издание Ngs24.

"Подчас очень сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой, но это совершенно не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах совсем не работают. Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто не решил свою проблему, а ведь у огромного количества людей получается, и это обеспечивают руководители как раз и регионального, и муниципального уровня", – подчеркнул Владимир Путин, комментируя итоги состоявшейся 15 июня "Прямую линию".