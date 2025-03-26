Москва заняла третью строчку в рейтинге самых экологически чистых регионов

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" представила свой новый "Национальный экологический рейтинг" регионов России, основанный на анализе экологической ситуации за зиму 2024-2025 годов.

В этом рейтинге Москва заняла третье место, что свидетельствует о благоприятном состоянии окружающей среды в столице. Сводный экологический индекс региона показывает стабильный рост, что является положительным знаком для жителей.

Андрей Нагибин, лидер "Зеленого патруля", отметил, что в Москве наблюдается улучшение качества атмосферного воздуха. Завершены ключевые работы по модернизации очистных сооружений в Южном Бутово, что значительно повысило уровень очистки сточных вод. В столице активно развиваются новые электробусные маршруты, а также проводится модернизация электроподстанций, что способствует снижению выбросов загрязняющих веществ.

Кроме того, особое внимание уделяется благоустройству парков и зеленых зон. В этом году завершены работы по реабилитации парка "Москворецкий", который стал более комфортным и привлекательным для горожан. Эти усилия в области экологии и благоустройства демонстрируют стремление города к созданию более здоровой и комфортной городской среды.

Санкт-Петербург, занявший 14-е место в рейтинге, также продемонстрировал положительные изменения в экологической сфере. Нагибин охарактеризовал такой результат как достаточно хороший. В городе активно проводятся мероприятия по сбору отходов: функционируют 23 экопункта и два экомобиля, куда жители могут приносить различные виды отходов, включая батарейки и крупногабаритную технику. Кроме того, в городе установлено 530 экотерминалов для сбора малогабаритных аккумуляторов и ртутных ламп.

Важным достижением для экологии Петербурга стало завершение очистки завода по механизированной переработке бытовых отходов в Янино. Ликвидация свалки, образовавшейся с 2018 по 2021 годы, была под личным контролем губернатора Александра Беглова и стала решающим шагом к улучшению экологической ситуации в регионе.

Национальный экологический рейтинг формируется на основе анализа природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического индексов. Каждый из этих индексов рассчитывается на основе семи ключевых показателей. Группа независимых экспертов присваивает баллы за положительные изменения и отнимает их за негативные, что позволяет создать объективную картину состояния экологии в каждом регионе. Таким образом, "Зеленый патруль" предоставляет актуальную информацию о динамике экологической ситуации в стране.