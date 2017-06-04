ОНФ высадил 400 тысяч деревьев

Более полутора тысяч жителей Иркутской области приняли участие в акции Общероссийского народного фронта (ОНФ). В преддверии Дня эколога, который отмечается 5 июня, активисты высадили около 400 тысяч деревьев на месте сгоревших лесов.

Акцию "Посади дерево" ОНФ организовал совместно с общественным учреждением "Добровольная пожарная охрана Иркутской области", региональным лесопожарным центром и "Почта-банком", при поддержке местных властей. В ней приняли участие студенты. Финансы на акцию были собраны через IT-проект "Маракуйя".

На 100 гектарах земли трудились более полутора тысяч человек, высажено около 400 тысяч сеянцев сосны. "Это очень важное событие, когда сами люди восстанавливают леса, пострадавшие от лесных пожаров, "чёрных лесорубов" и прочих факторов. Такие посадки будут проведены не только в Иркутской области, но и Республике Бурятия, Забайкальском крае и Красноярском крае. ОНФ призывает подключиться к нашей акции всех неравнодушных людей. Вместе нам удастся восстановить не одну сотню гектаров российских лесов в этом году", – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Сейчас режимы чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами действуют на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области и в одном районе Республики Тыва. В Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 1 сентября. Здесь массовые пожары уничтожили не только деревья, но и 59 жилых домов в поселке Бубновка Киренского района и еще около 100 строений в других населенных пунктах. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, наиболее сложная лесопожарная обстановка в 2016 году также складывалась именно в Иркутской области, где было ликвидировано 1,2 тысячи пожаров.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев подчеркнул, что общими усилиями можно помочь природе восстановиться. "И сегодня мы это в очередной раз доказали. Трудно представить, но всего за один день нам удалось восстановить более 100 гектаров лесной территории. Если бы такие акции хотя бы раз в неделю проводились во всех наших регионах, то очень скоро проблема стремительного сокращения лесов была бы решена", – сказал Будуев. Парламентарий призвал не только рядовых граждан, но и региональных чиновников взять в руки лопату, саженцы и подключиться к восстановлению лесов.

Депутат убежден, что в стране надо развивать интерактивные системы, которые позволяли бы каждому жителю принимать участие в лесовосстановлении. Таким образом активный гражданин получает возможность отметить тот лесной участок, который, по его мнению, нуждается в восстановлении, и принять участие в посадке деревьев. Будуев подчеркнул, что ярким примером эффективной работы такого инструмента является и созданная Народным фронтом "Интерактивная карта свалок". Он также заявил, что необходимо создать реестр земель лесного фонда, нуждающихся в восстановлении. Представители ОНФ готовы совместно с органами власти принять участие в его создании.

В России действует федеральный закон об обязательном лесовосстановлении для всех арендаторов. Его разработали эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Они подготовили законодательные поправки, согласно которым коммерческие структуры, вырубившие лес, должны будут его восстанавливать. Госдума закон приняла, он вступил в силу 1 марта 2017 года.