Банду убийц полицейских ликвидировали под покровом ночи
В ночь на 6 апреля группа злоумышленников открыла стрельбу на посту Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. От их рук пострадали три бойца. Все потерпевшие госпитализированы, один — в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Налетчики оказались причастными к убийству стражей порядка в том же районе города 4 апреля. Преступников уничтожили в ночь на 6 апреля, потерь среди бойцов Росгвардии нет.
"Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину. Двое других были окружены и ликвидированы", — цитирует представителя областного управления ведомства РИА Новости.
Установлены личности двух нападавших — это Рамзан Кукулаев и Нурбол Саспанов, передает Life.ru. Позже губернатор Астраханской области Александр Жилкин написал в Twitter о задержании двух человек, атаковавших пост Росгвардии.
Операция завершена, четверо преступников ликвидированы! Двое участников группы арестованы.— Александр Жилкин (@ajilkin) 6 апреля 2017 г.
Напомним, что 4 апреля в Ленинском районе Астрахани были застрелены двое полицейских, прибывших на оформление ДТП. Подозрение пало на Рамзана Кукулаева, Нурбола Саспанова, Рамзана Султанмурадо и Ильяса Магомедова. Все четверо были объявлены в международный и федеральный розыск.
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