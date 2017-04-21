Скончалась одна из пострадавших при взрыве в метро Петербурга

В одной из больниц Санкт-Петербурга умерла женщина, получившая травмы при взрыве в метро, сообщает "Газета.ru". "21 апреля в 06:05 мск, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая 1960 года рождения", – заявила вице-губернатор города Анна Митянина.

Общее число жертв теракта достигло 16, включая смертника Акбаржона Джалилова. Как писали Dni.Ru, взрыв в подземке Северной столицы прогремел 3 апреля.