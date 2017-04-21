Скончалась одна из пострадавших при взрыве в метро Петербурга

В одной из больниц Санкт-Петербурга умерла женщина, получившая травмы при взрыве в метро, сообщает "Газета.ru". "21 апреля в 06:05 мск, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая 1960 года рождения", – заявила вице-губернатор города Анна Митянина.
Общее число жертв теракта достигло 16, включая смертника Акбаржона Джалилова. Как писали Dni.Ru, взрыв в подземке Северной столицы прогремел 3 апреля.
21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 апреля 2017 г.
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