Организатора теракта в Петербурге вычислили по звонку смертника

Организатора теракта в петербургском метро вычислили благодаря звонку смертника. Акбаржон Джалилов набрал номер Аброра Азимова прямо перед самоподрывом.

После звонка смертника Азимов связался с сообщниками и поделился с ними полученной информацией. Так он раскрыл и других террористов. Выяснилось, что с телефона Аброра звонили повару из одинцовского кафе, гражданину Таджикистана Содику Ортикову.

Правоохранители провели у мужчины обыск и нашли оружие, а также взрывчатку. Обыск на работе Ортикова закончился задержанием работницы кафе Шохисты Каримовой, у которой в сумочке лежала граната. Оба подозреваемых в пособничестве террористам арестованы на основании решения Басманного суда.

По данным Life, именно Азимов дал смертнику команду на подрыв. Выяснить это удалось благодаря изучению биллинга телефона Джалилова. Между тем официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Аброр является соучастником преступления, его роль устанавливается, передает "Газета.ру".

Напомним, сотрудники ФСБ России задержали предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга.Задержанным оказался 27-летний уроженец Центральной Азии Аброр Азимов.

