В Коми школьники убили мальчика и закопали в лесу

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Сотрудники Следственного комитета России расследуют убийство 12-летнего мальчика, которое произошло в Воркуте. По предварительным данным, ребенка убили два школьника.
Следствие предполагает, что мальчики устроили драку, в результате которой один из них получил несколько ножевых ранений и скончался. После этого злоумышленники решили закопать тело в сугробе в лесу. "В настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей", – сообщили в управлении ведомства по региону.
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