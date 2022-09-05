Долги спишут: кому в России положено обнуление счетов по ЖКУ

Юрист рассказал о тонкостях в сфере ЖКХ, которые позволяют уйти от выплаты долгов.

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Долги россиян перед управляющими компаниями за коммунальные услуги растут ежегодно как снежный ком. Они тянут за собой всю систему ЖКХ и приводят ее к деградации, считают специалисты. Правительство России регулярно вводит новые меры поддержки этой сферы, чтобы нивелировать долговое пике. Однако пока проблема остается.

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Юрист Кирилл Данилов рассказал, что ряд граждан имеет право не возвращать долги по ЖКХ, если прошло три года. Речь идет о долгах и неустойке. Если долги трехлетнего срока давности взимают через суд, собственник имеет право заявить о пропуске сроков исковой давности и не выплачивать деньги.

Кроме того, долги по ЖКУ могут сами собой обнулиться, если физлицо признают банкротом. По словам юриста, если недвижимость, на которое идет взыскание, включат в конкурсную массу, долги могут заплатить за счет конкурсной массы.

Также долги автоматически списываются, если должник умер. Но здесь есть тонкость. В некоторых случаях долги могут перейти его детям "по наследству".

Эксперт также напомнил, что за период с 06.04.2020 г. по 01.01.2021 г. россиянам не могут быть начислены штрафы, так как в это время в стране действовал мораторий правительства на начисление пени по коммунальным платежам.