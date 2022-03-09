Появился список разрешенного имущества для получения выплат на детей в России

В критерии оценивания нуждаемости внесены изменения.

прочитано 208 раз

Теперь возможность и размер выплат на детей от 8 до 16 лет будет рассмотрена не только исход из дохода семьи, но и из наличия зарегистрированного движимого и недвижимого имущества. Новая выплата будет составлять от шести до двенадцать тысяч рублей, начисления с мая этого года будут получать семьи, признанные нуждающимися.

Уровень нуждаемости оценивается по нескольким пунктам. Во-первых, доход семьи должен составлять меньше прожиточного минимума, однако наличие определенного перечня имущества не запрещает получение выплат.

Если у семьи есть квартира, но площадь на каждого члена семьи составляет менее 24 квадратных метров. В доме на каждого должно быть не менее 40 метров. Земельный участок в городе не более 0,25 гектара и не более 1 гектара в сельской местности. Также не накладывает ограничение на получение выплат земля, полученная в виде матпомощи нуждающимся семьям.

Наличие автомобиле тоже может быть допустимым для получения пособия фактора, только если это не новая машина до пяти лет с мощностью более 250 лошадиных сил или если семья многодетная или с инвалидом в составе. Даже сбережения в банке могут быть, только если общий доход по ним не превышает прожиточный минимум.