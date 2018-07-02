Новый Крылатский мост улучшит дорожную ситуацию на северо-западе Москвы

Открытие нового Крылатского моста, который является частью Северо-Западной хорды (СЗХ), улучшит транспортную ситуацию для 500 тысяч жителей столицы. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



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