Новый Крылатский мост улучшит дорожную ситуацию на северо-западе Москвы
По его словам, в рамках строительства участка СЗХ от Ленинградского шоссе с выходом через улицу Нижние Мневники на Крылатскую улицу было построено 2,4 километра дорог. Он подчеркнул, что запуск движения по этому участку на 30% увеличит пропускную способность дорог в районах Крылатское, Кунцево, Хорошево-Мневники и Филевский парк. Как отметил Хуснуллин, там проживают более полумиллиона москвичей.
Глава столичного стройкомплекса напомнил, что за последние несколько лет была проведена реконструкция части улиц Крылатская и Нижние Мневники. Кроме того, был возведен боковой проезд вдоль прохода к Крылатскому мосту. Также на этом участке появился разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.
Движение по новому Крылатскому мосту открыл в понедельник, 2 июля, мэр Москвы Сергей Собянин. Длина путепровода составляет 282 метра. По словам градоначальника, реализация проекта Северо-Западной хорды в основном завершена, осталось несколько объектов.
Мэр уточнил, что в целом протяженность дорог СЗХ составит около 80 километров. Собянин назвал хорду сложнейшим проектом. "Сегодня можно сказать, что основные проблемы на этом участке решены", – добавил он.
Напомним, Северо-Западная хорда проходит от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта, соединяя между собой районы севера и запада столицы. Она разгружает Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца, а также ряд крупных вылетных магистралей.
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