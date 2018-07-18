На Московском урбанфоруме обсудили будущее мегаполисов

Встреча Путина и Трампа Эксклюзивы "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Среда 18 июля
Лента новостей
12:03
Беременная Рапунцель из "Дома-2" изменила Яббарову
11:59
Известная певица угодила в психушку и счастлива
11:28
Олимпийский чемпион отказался от гражданства Украины
11:08
У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью
10:55
Пятилетний мальчик упал с 19-го этажа и выжил
10:24
Вся машина в крови: смертельное ДТП с такси в Москве сняли на видео
10:21
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
10:18
Мир останется без интернета через 15 лет
10:02
Найдено уникальное свойство запаха кофе
09:54
Избившего DJ Smash депутата отправили в колонию
09:42
Специалист по лжи разоблачил Трампа
09:26
Российскую модель забили до смерти молотком
09:08
Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста
08:56
Эмин Агаларов увозит красавицу-жену в Азербайджан
08:46
Онкология убила актера из "Улиц разбитых фонарей"
08:43
Внука Пугачевой выкинули из фильма
08:31
Трамп после встречи с Путиным нелестно высказался о России
08:25
Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?
22:00
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
21:58
Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье
21:53
Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
21:31
"Оставьте ведущую в покое!": Стриженову назвали незаменимой
21:29
В Госдуме решили наградить Черчесова
21:21
"Стринги на плечи натянула": Глюк’oZа сверкнула прелестями в микро-купальнике
21:20
Жена Грудинина откровенно высказалась о скандальном разводе
21:17
"Хочу прижать Бузову": Цыганова согласилась на участие в "Доме-2"
21:13
В Петербурге горит здание "Ленфильма"
20:58
Тимати и Решетову поймали на обмане
20:39
Секс-обострению на ЧМ-2018 нашли объяснение
20:36
Грабитель попался на болевой при ограблении дома бойца MMA (видео)
20:29
Суд арестовал экс-главного следователя Москвы
19:59
"ЕР" поддержит самозанятых граждан
19:55
Подробности смертельной драки россиянина и украинца в Турции
19:54
"Безумное количество слез": жена Жиркова рассказала о жизни после ЧМ-2018
19:40
Бывший тренер "Челси" нашел новую работу дома
19:31
Госдума оперативно рассмотрит вопрос о безвизе для болельщиков
19:13
Госдума расширит список редких заболеваний
19:13
Министр раскрыл способ избежать позднего выхода на пенсию
19:07
После просмотра порно пятеро подростков изнасиловали восьмилетнюю девочку
18:57
Причиной развода Громушкиной назвали Домогарова
18:41
США пообещали России новые санкции
18:38
Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
18:27
Зидан собрался воссоединиться с Роналду в "Ювентусе"
18:09
Названы пять продуктов для самого быстрого похудения
17:50
72-летняя Шер с декольте до пупа прикрыла грудь бусами
17:40
В Москве погиб известный музыкант
17:25
Брежнева заступилась за страдающую от старости Пугачеву
17:23
Марадона приехал на матч "Динамо" в броневике (видео)
17:08
"Бабочки в животе": одинокая Джоли увлеклась женатым актером
17:03
Отравление Скрипалей повесили на женщину
16:44
Ожирение признали веской причиной психических отклонений
16:40
Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину
16:17
Настоящая мать Зверева пыталась убить его
16:10
ЧМ-2018 подтолкнул футболиста Головина покинуть Россию
16:09
Мужчина убил подругу на глазах у ее дочери
16:00
Автобус с пассажирами попал в аварию на юго-западе Москвы (видео)
15:58
Володин: Демократы мешают Трампу наладить отношения с Россией
15:43
Памела Андерсон объяснила русофобию программированием американцев
15:31
Собчак впервые высказалась о второй беременности
15:18
Счастливая пенсия: россиян заставят копить на старость
15:15
В Москве девочка насмерть обварилась кипятком
15:11
Отель Sun Aqua Iru Veli Maldives открывается в ноябре
14:59
Девушек и женщин России приглашают на конкурс "Улыбка Вселенной 2019"
14:58
Порошенко в бешенстве: Трамп мало говорил Путину об Украине
14:50
Лукашенко предъявил России дерзкие обвинения
14:46
15-летний приемный сын оказался копией Ксении Стриж
14:22
Гости ЧМ-2018 смогут еще раз побывать в России без визы
14:19
"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
14:17
Корчевников пришел в ужас от рассказа о жизни знаменитого актера
14:17
Кондиционеры убивают сотни людей
13:50
Дане Борисовой прокололи лицо (жуткие кадры)
13:41
78-летняя Светличная раскрыла секрет идеальной фигуры
13:39
У встречи Путина и Трампа нашелся неожиданный спонсор
13:28
Бузовой вынесли печальный приговор
13:15
Аспирант выпал из окна главного корпуса МГУ и умер
13:03
"Порось убежал": Путина признали президентом Украины
13:00
Ростовчанин жестоко расправился с матерью своего ребенка
12:59
Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
12:56
Меган Маркл транжирит тысячи долларов на цацки
12:41
В Волгограде ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил
12:36
"Счастье есть": Кудрявцева показала интимное видео
12:36
На озере в Нижнем Новгороде утонул ребенок
12:29
Трамп предстал перед Путиным слабаком
12:21
Рецепт чеченской лепешки холтмаш
12:21
Омич изнасиловал 13-летнюю девочку
12:20
Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
12:05
Московский Кредитный банк начинает работу в 16 регионах
12:04
"Чуть плохо не стало": 57-летняя Яковлева поразила видом без макияжа
11:58
ФСБ задержала бывшего начальника СК по Москве
11:57
Не постеснялась: Костенко оголилась после родов
11:53
В играх взрослых проигрывают дети
11:49
"Это ж сколько надо выпить": Булдаков накинулся на Меладзе
11:48
Американский журналист по-хамски повел себя во время интервью с Путиным
11:41
Под Москвой в ДТП с мотоциклом погиб человек
11:36
Российских футболистов ждут награды в Госдуме
11:29
Житель Архангельска позвал няню на собеседование и задушил
11:21
"Что сделали с Аллой?": Пугачеву не узнали на фото
11:11
Кормящая мать с голой грудью вышла на подиум
11:09
Уфимцы не поделили счет и устроили стрельбу в ресторане
10:55
Страшный смерч и грозу в Сочи сняли на видео
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
"Это грязно!": Малинин вспылил из-за скандала с Зарубиной
Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
Бузовой вынесли печальный приговор
51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой
Недвижимость

На Московском урбанфоруме обсудили будущее мегаполисов

Фото: pixabay.com
В рамках восьмого Московского урбанистического форума, который проходит в эти дни в парке "Зарядье", состоялась панельная дискуссия, посвященная глобальным трендам в развитии городов. Во встрече приняли участие члены столичного правительства, ведущие российские и зарубежные архитекторы, представители экспертного сообщества. Организатором мероприятия выступил Московский центр урбанистики (МЦУ) "Город".
прочитано 64 раза

Одной из основных тем дискуссии стало развитие Новой Москвы. По словам Владимира Жидкина, возглавляющего профильный департамент в столичном правительстве, главная задача, стоящая перед правительством города относительно присоединенных территорий – создать высокое качество жизни, не уступающее уровню в пределах старых границ города. "У Новой Москвы есть колоссальный ресурс по развитию любых инфраструктурных проектов, создания жилья и рабочих мест", – сказал чиновник. Он подчеркнул, что столичные власти строят новый город практически с нуля.

ПО ТЕМЕ

Город для людей: Москва показала на Урбанфоруме лучшие проекты

Собянин обозначил главные направления развития Москвы

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Особо выделил Жидкин рекреационный ресурс Новой Москвы. Он напомнил, что более половины территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) составляют леса – почти 75 тысяч гектаров. "Это ресурс создания экологичного города, что является основным приоритетом при формировании генплана. Можно создать большое количество парков, рекреационных объектов с рабочими местами", – сказал руководитель департамента присоединенных территорий.

Вторым ресурсом, отметил Жидкин, является градостроительный потенциал Новой Москвы. "Сейчас на присоединенных территориях строится много самого разного жилья на любой вкус и в самых разных ценовых категориях - многоэтажные дома, коттеджные поселки, таунхаусы", – пояснил чиновник. Он подчеркнул, что жители районов в старых границах города активно переезжают в Новую Москву.

Владимир Жидкин. Кадр youtube.com

Жидкин отметил, что при реализации градостроительной политики на присоединенных территориях столичные власти активно консультируются с французскими коллегами, которые занимаются проектом "Большой Париж". "Мы приезжали во Францию, изучали основные направления и принципы реализации проекта "Большой Париж", многое взяли за основу при формировании генплана, провели международный конкурс, первое место в котором заняла французская компания", – сказал в ходе дискуссии глава департамента присоединенных территорий.

Фото: pixabay.com

В свою очередь, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что мегаполисы – это драйвер экономического развития в современном мире. По его словам, агломерации генерируют до 60% мирового валового внутреннего продукта. "Москва - локомотив экономики России, столичная агломерация создает треть ВВП страны", – сказал чиновник. Он подчеркнул, что конкурентноспособность России в современном мире напрямую зависит от конкурентноспособности Москвы.

По словам Черемина, с проектом "Большой Париж" столичные власти ознакомились в 2013 году. "В целом Москва активно работает со 150 городами, мы стараемся ориентироваться на сотрудничество с передовыми мегаполисами мира – Сингапур, Гонконг, Пекин, городами Западной Европы и Евразийского союза", – добавил он.

В ходе дискуссии председатель правления Московского центра урбанистики (МЦУ) "Город" Алексей Расходчиков отметил, что урбанизация – это общемировой тренд. Он указал на важность взаимодействия между властью и жителями в процессе развития городов. В противном случае, подчеркнул Расходчиков, есть риск получить разбалансированную среду.

Возглавляемая им организация занимается изучением мнения москвичей. По словам председателя правления МЦУ "Город", наиболее позитивными изменениями последних лет для жителей столицы являются строительство метро, развитие дорожной сети, а также благоустройство и озеленение исторического центра.

Фото: stroi.mos.ru

На панельной дискуссии выступил и народный архитектор России Михаил Посохин. Одним из основных трендов в развитии мегаполисов он назвал возникновение наукоемких кластеров на месте производственных предприятий. По его словам, такие кластеры должны производить высокоинтеллектуальный продукт, позволяющий формировать мегаполисы будущего.

Восьмой Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в парке "Зарядье" 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". На мероприятии присутствуют российские и международные эксперты и архитекторы, а также руководители мировых мегаполисов.

На открытии Урбанфорума выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник, помимо прочего, обозначил основные направления, по которым будет идти развитие столицы. Это и развитие транспортной системы - строительство подземки, наземного метро, новых дорог, благоустройство улиц, создание общественных пространств, реновация ветхого жилого фонда, развитие сервиса городских услуг, усиление коммуникации между властью и горожанами.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене!"

Автор: Иван Поляков18 июля 2018, 11:57

комментарии

Политика

Порошенко в бешенстве: Трамп мало говорил Путину об Украине
У встречи Путина и Трампа нашелся неожиданный спонсор
Американский журналист по-хамски повел себя во время интервью с Путиным
Сюрприз от Трампа: президент США ввел своих советников в ступор

Шоу-бизнес

У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
Избившего DJ Smash депутата отправили в колонию
Российский артист умер после тщетной борьбы с раком

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес

Настоящая мать Зверева пыталась убить его

В семье знаменитости случилась настоящая драма
Шоу-бизнес

Онкология убила актера из "Улиц разбитых фонарей"

Ему было 74 года
Шоу-бизнес

Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?

Примадонна высказалась о перекрытии кислорода для коллег
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов увозит красавицу-жену в Азербайджан

Артист отправляется в Баку

Гороскоп

Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Фоторепортажи

Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
Как звезд дразнили в детстве

Спорт

Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье
В Госдуме решили наградить Черчесова
Секс-обострению на ЧМ-2018 нашли объяснение
Госдума оперативно рассмотрит вопрос о безвизе для болельщиков

Регионы

Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru