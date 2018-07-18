На Московском урбанфоруме обсудили будущее мегаполисов

В рамках восьмого Московского урбанистического форума, который проходит в эти дни в парке "Зарядье", состоялась панельная дискуссия, посвященная глобальным трендам в развитии городов. Во встрече приняли участие члены столичного правительства, ведущие российские и зарубежные архитекторы, представители экспертного сообщества. Организатором мероприятия выступил Московский центр урбанистики (МЦУ) "Город".



Одной из основных тем дискуссии стало развитие Новой Москвы. По словам Владимира Жидкина, возглавляющего профильный департамент в столичном правительстве, главная задача, стоящая перед правительством города относительно присоединенных территорий – создать высокое качество жизни, не уступающее уровню в пределах старых границ города. "У Новой Москвы есть колоссальный ресурс по развитию любых инфраструктурных проектов, создания жилья и рабочих мест", – сказал чиновник. Он подчеркнул, что столичные власти строят новый город практически с нуля.

Особо выделил Жидкин рекреационный ресурс Новой Москвы. Он напомнил, что более половины территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) составляют леса – почти 75 тысяч гектаров. "Это ресурс создания экологичного города, что является основным приоритетом при формировании генплана. Можно создать большое количество парков, рекреационных объектов с рабочими местами", – сказал руководитель департамента присоединенных территорий.

Вторым ресурсом, отметил Жидкин, является градостроительный потенциал Новой Москвы. "Сейчас на присоединенных территориях строится много самого разного жилья на любой вкус и в самых разных ценовых категориях - многоэтажные дома, коттеджные поселки, таунхаусы", – пояснил чиновник. Он подчеркнул, что жители районов в старых границах города активно переезжают в Новую Москву.

Жидкин отметил, что при реализации градостроительной политики на присоединенных территориях столичные власти активно консультируются с французскими коллегами, которые занимаются проектом "Большой Париж". "Мы приезжали во Францию, изучали основные направления и принципы реализации проекта "Большой Париж", многое взяли за основу при формировании генплана, провели международный конкурс, первое место в котором заняла французская компания", – сказал в ходе дискуссии глава департамента присоединенных территорий.

В свою очередь, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что мегаполисы – это драйвер экономического развития в современном мире. По его словам, агломерации генерируют до 60% мирового валового внутреннего продукта. "Москва - локомотив экономики России, столичная агломерация создает треть ВВП страны", – сказал чиновник. Он подчеркнул, что конкурентноспособность России в современном мире напрямую зависит от конкурентноспособности Москвы.

По словам Черемина, с проектом "Большой Париж" столичные власти ознакомились в 2013 году. "В целом Москва активно работает со 150 городами, мы стараемся ориентироваться на сотрудничество с передовыми мегаполисами мира – Сингапур, Гонконг, Пекин, городами Западной Европы и Евразийского союза", – добавил он.

В ходе дискуссии председатель правления Московского центра урбанистики (МЦУ) "Город" Алексей Расходчиков отметил, что урбанизация – это общемировой тренд. Он указал на важность взаимодействия между властью и жителями в процессе развития городов. В противном случае, подчеркнул Расходчиков, есть риск получить разбалансированную среду.

Возглавляемая им организация занимается изучением мнения москвичей. По словам председателя правления МЦУ "Город", наиболее позитивными изменениями последних лет для жителей столицы являются строительство метро, развитие дорожной сети, а также благоустройство и озеленение исторического центра.

На панельной дискуссии выступил и народный архитектор России Михаил Посохин. Одним из основных трендов в развитии мегаполисов он назвал возникновение наукоемких кластеров на месте производственных предприятий. По его словам, такие кластеры должны производить высокоинтеллектуальный продукт, позволяющий формировать мегаполисы будущего.

Восьмой Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в парке "Зарядье" 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". На мероприятии присутствуют российские и международные эксперты и архитекторы, а также руководители мировых мегаполисов.

На открытии Урбанфорума выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник, помимо прочего, обозначил основные направления, по которым будет идти развитие столицы. Это и развитие транспортной системы - строительство подземки, наземного метро, новых дорог, благоустройство улиц, создание общественных пространств, реновация ветхого жилого фонда, развитие сервиса городских услуг, усиление коммуникации между властью и горожанами.