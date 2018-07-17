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Недвижимость

Собянин обозначил главные направления развития Москвы

Сергей Собянин. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Москва должна стать городом, удобным и комфортным для человека, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О том, каких результатов удалось достигнуть за последние годы и что еще предстоит сделать, градоначальник рассказал в ходе выступления на восьмом Московском урбанистическом форуме, который проходит в парке "Зарядье".

Продолжение: Москва покажет на Урбанфоруме свои лучшие проекты

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Сергей Собянин признался, что последние семь лет стали для него настоящим вызовом. "Мы думали, как дальше развивать один из самых больших городов мира, самый крупный мегаполис Европы", – сказал мэр.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Градоначальник отметил, что российские города серьезно отличаются от европейских. "Хотя бы потому, что они семь десятилетий существовали в советской системе координат", – пояснил Собянин. По его словам, в 1980-е годы Москва была городом заводов, не самыми благоприятными было для города и десятилетие "дикого капитализма".

По словам Собянина, Москва стояла перед реальной перспективой транспортного коллапса, столица становилась менее комфортной, создавалась угроза серьезного отставания от других городов. "Москве пришлось преодолевать за несколько лет тот путь, на который у других городов уходили столетия", – подчеркнул он.

Городская среда, отметил мэр, должна быть комфортной для человека. В пример он привел масштабную программу благоустройства улиц и общественных пространств в центре Москвы. "Столица выдержала наплыв миллионов болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Город образца 2010 года с ними бы не справился", – подчеркнул Собянин.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Для изменений, которые происходят в городе последние годы, нужна последовательная работа, отметил мэр. "Решение конфликтных ситуаций, уход от архаичной торговли, приведение в порядок вывесок и другие решения, которые являются небольшой, но городской революцией", – добавил Собянин.

Он напомнил, что за последние годы были благоустроены сотни улиц, парков, тысячи дворов, открылся парк "Зарядье", ставший точкой притяжения миллионов человек со всего мира.

"Но то, что уже реализовано – это лишь небольшая часть того, что еще предстоит сделать", – подчеркнул Собянин.

По его словам, благоустройство должно прийти и в другие районы Москвы.

Градоначальник отметил, что больших успехов достигло и столичное образование. "Мы выровняли финансирование учебных заведений, поставили в центр процесса самого ученика. В итоге качество образования выросло более чем в два раза. В любой столичной школе можно получить хорошее образование, москвичи заняли половину мест на всероссийской олимпиаде", - сказал мэр.

Колоссальные изменения за последние годы претерпела и столичная инфраструктура. Сергей Собянин упомянул проект Московского центрального кольца (МЦК), ставшего новым контуром городского транспорта, связавшего множество районов и разгрузившего кольцевую линию метро.

"Необходимо продолжать развивать подземку, делать так, чтобы метро было в шаговой доступности для жителей каждого района", - сказал мэр.

Фото: mos.ru

Помимо этого, в столице будет создана сеть Московских центральных диаметров (МЦД). "Фактически это 446 километров наземного метро", – подчеркнул градоначальник.

Продолжится и активное строительство дорожной инфраструктуры. "Дороги должны обходить центр, создавать комфортную среду", – сказал Собянин.

Другой колоссальный проект – реновация ветхого жилого фонда. Градоначальник напомнил, что программа охватывает более миллиона человек, они получат новое, современное и комфортное жилье. 

Фото: vk.com/pik_luga

Продолжат развиваться и сервисы городских услуг. "В Москве создана эффективная система обслуживания и предоставления государственных услуг, 90% москвичей довольны сервисом", – сказал Собянин.

Значительным достижением последних лет мэр назвал и включение горожан в систему управления столицей, для чего функционируют портала "Наш город" и "Активный гражданин". "Люди участвуют в решении самых разных проблем – от посадки деревьев до школьного расписания", – сказал Собянин, добавив, что важно и дальше использовать современные решения и возможности.

Фото: vk.com/mfcbashkortostan

Еще одним значимым достижением Москвы градоначальник назвал колоссальный рост инвестиций в столице – в 76 раз. "Сегодня у нас нет долгов, зато есть уверенность, что мы можем самостоятельно реализовать программу развития столицы", – сказал Собянин.

"Наша задача сделать Москву лучшим городом в мире", – резюмировал мэр.

Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форум (МУФ) распахнул свои двери 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".

Нынешний форум – самый представительный за все годы его существования. На МУФ представлены все ключевые направления современной урбанистической мысли, причем их передовыми носителями. Форум собрал архитекторов, экспертов, мэров крупнейших мегаполисов и лидеров международных проектов.

Площадкой мероприятия стала концертный зал в парке "Зарядье". Деловая программа форума продлится два дня – 17 и 18 июля.

Автор: Иван Поляков17 июля 2018, 13:01

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