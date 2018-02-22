Щербинку и Воскресенское соединят дорогой
Эта трасса, уверен Марат Хуснуллин, будет пользоваться у
жителей Новой Москвы большой популярностью. Причин тому, по его словам, как
минимум две.
"Во-первых, она станет еще одной важной поперечной связью между крупными населенными пунктами, – сказал руководитель городского строительного комплекса. – Во-вторых, ее конечный пункт в Щербинке – это будущий транспортно-пересадочный узел и новая железнодорожная станция Остафьево, которую строит РЖД".
Такой комплексный подход к строительству позволит людям комфортно пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт. "Люди смогут там оставлять свои машины и спокойно на электричке ехать в центр Москвы", – добавил Марат Хуснуллин.
Отметим, что строительство новой автодороги будет идти в три этапа. Первый участок длиной 2,9 километра будет идти по территории поселка Воскресенское. Это будет четырех полосная трасса – по две в каждом направлении.
Следующим станет кусок трассы длиной 5,2 километра, который будет иметь по одной полосе в каждую сторону. Этот участок протянется до пересечения с Чечерским проездом.
Заключительный отрезок новой дороги (его длина – три километра) будет четырехполосным. Он протянется от Чечерского проезда до пересечения с улицей районного значения "Город Щербинка – деревня Молодцы – деревня Алхимово".
Также в процессе строительства строители возведут мост через реку Цыганку и пять комплексов очистных сооружений. Кроме того, для общественного транспорта будут организованы 18 остановочных пунктов. Закончить все работы на дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка планируется в 2021 году.
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