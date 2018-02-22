Щербинку и Воскресенское соединят дорогой

В Новой Москве появится трасса, соединяющая населенные пункты Воскресенское, Каракашево и Щербинка. Начало строительство автодороги запланировано на вторую половину текущего года. Об этом рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин. Общая длина трасы составит более 11 километров.



Эта трасса, уверен Марат Хуснуллин, будет пользоваться у жителей Новой Москвы большой популярностью. Причин тому, по его словам, как минимум две.



"Во-первых, она станет еще одной важной поперечной связью между крупными населенными пунктами, – сказал руководитель городского строительного комплекса. – Во-вторых, ее конечный пункт в Щербинке – это будущий транспортно-пересадочный узел и новая железнодорожная станция Остафьево, которую строит РЖД".

Такой комплексный подход к строительству позволит людям комфортно пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт. "Люди смогут там оставлять свои машины и спокойно на электричке ехать в центр Москвы", – добавил Марат Хуснуллин.

Отметим, что строительство новой автодороги будет идти в три этапа. Первый участок длиной 2,9 километра будет идти по территории поселка Воскресенское. Это будет четырех полосная трасса – по две в каждом направлении.

Следующим станет кусок трассы длиной 5,2 километра, который будет иметь по одной полосе в каждую сторону. Этот участок протянется до пересечения с Чечерским проездом.

Заключительный отрезок новой дороги (его длина – три километра) будет четырехполосным. Он протянется от Чечерского проезда до пересечения с улицей районного значения "Город Щербинка – деревня Молодцы – деревня Алхимово".





Также в процессе строительства строители возведут мост через реку Цыганку и пять комплексов очистных сооружений. Кроме того, для общественного транспорта будут организованы 18 остановочных пунктов. Закончить все работы на дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка планируется в 2021 году.