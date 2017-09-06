Пропускная способность развязок МКАД выросла на 20-25%

Запуск движения по реконструированным развязкам на Московской кольцевой автодороге заметно увеличил скорость движения транспортных потоков. В целом пропускная способность развязок выросла на четверть, заявил глава строительного комплекса Марат Хуснуллин после открытия развязки МКАД – Профсоюзная улица.

Открытие движения по реконструированному дорожному объекту на юго-западе Москвы завершило очередной этап развития транспортной инфраструктуры города. Как рассказал Марат Хуснуллин, эта развязка была последней из 14 устаревших "клеверных листков", нуждавшихся в первоочередной комплексной реконструкции.

"Строительство новых направленных съездов и разгонных полос, привело к увеличению скорости движения транспорта на этих участках кольцевой магистрали, разгрузило дороги на прилегающих участках транспортной сети, сообщил глава стройкомплекса. – В целом пропускная способность развязок выросла на 20-25%".

По его словам, реконструкция развязок стала частью общего проекта развития кольцевой автодороги. За шесть лет был полностью реконструирован ряд крупных дорожных узлов: развязки с Ленинградским, Волгоградским, Можайским, Дмитровским, Звенигородским и Каширским шоссе, развязки с Мичуринским, Ленинским и Рязанским проспектами, а также на пересечении с улицами Подольских курсантов и Профсоюзной. Также масштабные работы прошли на Косинской, Молодогвардейской и Бусиновской развязках.





Таким образом, подытожил Марат Хуснуллин, завершен первый важный этап реконструкции МКАДа. По его словам, в ближайшие годы реконструкция магистрали будет продолжена. "В частности, запланирована реконструкция развязки с Липецкой улицей и Бесединским шоссе, – сообщил столичный чиновник. - В проработке проекты реконструкции и другим менее масштабных развязок".

