Расходы фонда реновации будут под контролем властей Москвы

Столичное правительство утвердило постановление об учреждении Московского фонда реновации жилой застройки. Согласно документу, для него в городском департаменте финансов будет создан специальный счет для аккумулирования получаемых средств.

Фонд будет наполняться из нескольких источников, в числе них: городской бюджет, а также деньги физических и юридических лиц, которые перечисляются в соответствии с договорами участия в долевом строительстве. Поступающие в фонд средства пойдут на финансирование мероприятий в рамках реализации программы реновации.

Согласно постановлению столичного правительства, департамент финансов будет заниматься контролем за расходованием денег, находящихся в фонде. Ведомство будет санкционировать все операции по расходованию собранных средств.

Как ранее писали Dni.ru, жители сносимых пятиэтажек начнут получать новое жилье уже осенью этого года. По планам столичных властей, реновация стартует с района Бескудниково, расположенного на севере города.

Согласно программе реновации, москвичи будут получать новые квартиры в новостройках в том же или соседнем районе. При этом получаемая жилплощадь, по словам мэра города Сергея Собянина, будет на 25-35% дороже старых квадратных метров.

При этом у выделяемое жилье будет соответствовать утвержденным высоким стандартам благоустройства и отделки. По своим характеристикам оно будет соответствовать уровню комфорт-класса. Напомним, поручение о сносе хрущевок и возведении вместо них нового жилья властям Москвы дал в феврале президент России Владимир Путин.