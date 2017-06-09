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Недвижимость

Реновация с поправками прошла второе чтение

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время заседания. Фото: duma.gov.ru
Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о реновации жилищного фонда Москвы. Более 200 поправок, одобренных депутатами 9 июня, были подготовлены с учетом мнения жильцов хрущевок и предложений участников парламентских слушаний.
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Законопроект был принят 406 голосами "за". С момента первого чтения в конце апреля нормативно-правовой акт претерпел существенные изменения. Фракции и комитеты Госдумы провели широкое обсуждение документа с общественностью, учли мнения москвичей, их замечания и предложения. Это позволило значительно улучшить нормативно-правовой акт ко второму чтению.

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Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, включение домов в программу реновации завершится с момента вступления законопроекта в силу. "То есть тот, кто хотел участвовать в программе реновации, может до момента принятия закона и его подписания соответственно включиться в эту программу, но потом уже – нет. То есть будет подведена черта", – пояснил он.

Председатель Госдумы уверен: это сделает реализацию программы реновации понятной и абсолютно ясной. "Если они (переселенцы. – Прим.Ред.) в перспективе не захотят участвовать, могут всегда выйти (из программы), но больше никого уже не включат после того, как закон вступит в силу", – добавил Володин.

Фото: Duma.gov.ru

Вместе с тем он не исключил, в дальнейшем правила могут поменяться, но лишь после изучения правоприменительной практики и широких консультаций с общественностью.

Окончательный перечень домов, включенных в программу реновации жилищного фонда Москвы, будет сформирован до подписания закона президентом. Поправку внесли во время обсуждения законопроекта во втором чтении. Как сообщил еще до начала заседания в парламенте вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты понимают как настроения тех, кто хочет войти в программу, так и тех, кто против закона.

"Мы со всеми ведем диалог, у нас есть рабочая группа, которая продолжит свою работу вне зависимости от сроков принятия этого документа. Мы будем контролировать не только принятие этого законопроекта, но и правоприменительную практику. У нас достаточно депутатов, избранных от города Москвы, для того чтобы парламентский контроль в этой области осуществлять", – заявил Толстой.

Петр Толстой. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

В законопроекте о реновации прописаны основные гарантии жителям сносимых домов. Они получат в обмен на свое ветхое жилье новую равнозначную квартиру с количеством комнат не менее, чем в старой – и такой же или большей жилой площадью.

Общая площадь в новой квартире будет больше, чем в старой за счет более просторных помещений общего пользования – кухни, прихожей, коридора и санузла.

Новая квартира будет передаваться в собственность бесплатно. Владельцы же неприватизированных квартир смогут сохранить статус социального найма или также бесплатно оформить жилье в частную собственность. Переселение будет проходить только в своем районе, исключение составят Зеленоград и ТиНАО, где квартира в новом доме может быть выделена в пределах административного округа.

Позаботились авторы законопроекта и о соблюдении прав представителей бизнеса. В соответствии с документом, арендаторы нежилых помещений смогут получить равнозначные помещения для аренды в новых домах – с продлением всех своих прав, в том числе и права приоритетного выкупа. Владельцы смогут получить, по словам Толстого, "полное равноценное и предварительное возмещение при изъятии этих помещений в рамках программы реновации".

Третье и окончательное чтение законопроекта планируется провести 14 июня. "Коллеги, будем готовиться", – обратился к парламентариям Вячеслав Володин.

Перед этим на 13 июня запланировано заседание рабочей группы по проекту закона о реновации с участием жителей столицы, чьи дома попадают в программу. При этом он подчеркнул, что специальная рабочая группа по реновации по главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым будет работать на протяжении всего думского созыва.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov

Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, все затраты на программу город возьмет на себя.

Голосование среди жителей московских хрущевок стартовало досрочно 14 мая и продлится до 15 июня. На 1 июня в голосовании приняли участие почти 48% квартир в 4546 пятиэтажках, вошедших в перечень голосования по включению в программу реновации. В среднем включение домов в программу поддержали 89,5% проголосовавших.

Изображение: Dni.Ru

Автор: Игорь Силецкий9 июня 2017, 18:10

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