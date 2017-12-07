Почему стоит сходить в парк "Зарядье"

Три месяца назад в центре Москвы появился уникальный объект – грандиозный и неповторимый парк "Зарядье". Говорят, что зимой он также необычайно красив и удивителен, как и осенью. Dni.Ru готовы провести для своих читателей экскурсию по парку и рассказать о его создании.

Над воплощением самого масштабного московского проекта последних лет трудились ведущие мировые архитекторы. Им удалось сначала на бумаге и в компьютерных моделях создать современное комфортное общественное пространство, великолепно сочетающее в себе красоту природы и дух динамичного мегаполиса.

Дальше за дело взялись московские строители и менее чем за три года им удалось воплотить задумки архитекторов в жизнь. Впервые за 200 лет в пределах Бульварного кольца Москвы построен такой уникальный объект.

Это парк мирового уровня, спроектированный ведущими мировыми архитекторами из консорциума Diller Scofidio + Renfro, за плечами которых такие потрясающие проекты, как Центральный парк и Парк у Бруклинского моста в Нью-Йорке, "Сады у залива" в Чикаго и ряд других мировых проектов.

Представители консорциума отметили, что они были очень рады статью частью работы по созданию "Зарядья", подчеркнув, что теперь в самом сердце Москвы можно насладиться прекрасной природой и великолепными городскими видами.





Основные принципы парка "Зарядье" – открытость городу, гармоничное сочетание архитектуры и ландшафта, инновационные высокотехнологичные решения. Все это неразрывно связано с исторической памятью знакового места.

Парк "Зарядье" – это территория природного урбанизма, зеленый островок в самом центре Москвы с удивительно обширным разнообразием флоры. Он разделен на четыре климатических зоны, которые отражают природное разнообразие России: лес (смешанный, хвойный, прибрежный, березовая роща), луг, степь и северный ландшафт.





Мэр Москвы Сергей Собянин:

Очень хотелось сделать в центре Москвы еще одну жемчужинку, куда бы стремились и москвичи, и туристы.



В лесу гостей парка ждут ельник, растения пойменного леса. Главной фишкой стала березовая роза, который прекрасно смотрится на фоне величественного Кремля и восхищающим своей красотой Покровским собором.

Степь представлена безлесным пространством, где произрастают душистые травы, кормовые растения и злаки. Северный ландшафт – это можжевельник, ягель и другие характерные для этой климатической полосы растения. Ну и, конечно же, заливные луга, на территории которых оборудованы два живописных пруда глубиной около метра. Всего в парке высажены 760 деревьев, семь тысяч кустарников, более 860 тысяч многолетних и 150 тысяч однолетних растений.





Для каждой из природно-климатических зон парка оборудован свой микроклимат. Поддерживают его искусственно с помощью регуляции температуры. Инженерные системы "Зарядья" – это сложный технологический комплекс, который способен имитировать естественный свет, управлять ветром и регулировать полив растений.

Сполна насладившись зеленой зоной парка, посетители могут выйти к Москве-реке. При строительстве "Зарядья" была проведена масштабная реконструкция расположенной рядом Москворецкой набережной. Теперь она соединена с зеленой зоной парка через подземный переход.





Уровень набережной был понижен, к ней сделаны удобные спуски и лестницы. Набережная в "Зарядье" двухуровневая: верхней ее частью стал "Парящий мост" – уникальное сооружение, новая смотровая площадка Москвы, с которой открываются великолепные виды на Кремль и Красную площадь, Храм Христа Спасителя и Крымский мост, а также на громадину высотки на Котельнической набережной.

"Парящий мост" представляет собой воздушную конструкцию в виде буквы V с вылетом консоли над водой. Его уникальность в том, что у 70-метровой консоли нет опоры. Посетителям парка не стоит опасаться: все конструкции испытаны на прочность, мост способен выдерживать нагрузку в 240 тонн. Это значит, что на нем одновременно могут находиться и любоваться восхитительными окружающими панорамами 3-4 тысячи человек.





Глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин:

Строительство парка "Зарядье" в центре Москвы в такие сжатые сроки является настоящим подвигом пяти тысяч строителей.

А несколько ниже, в переходе под Москворецкой набережной, сделан познавательный археологический павильон. Это уникальное музейное пространство, где всем гостям "Зарядья" покажут артефакты, обнаруженные в процессе создания парка. Это клад из 43 тысяч серебряных монет, свыше трех тысяч предметов быта и воинской тематики, а также берестяная грамота.

Архитекторы и строители бережно подошли к исторической составляющей Зарядья. В процессе создания парка перед проектировщиками и строителями стояла также задача сохранить все архитектурное наследие района, дошедшее до нас сквозь века – соборы, церквушки и древние палаты.





В подземном переходе рядом с парком теперь можно увидеть подлинный фрагмент Китайгородской стены XVI века, фрагменты мостовой Великой улицы – главной транспортной артерии района в древности, а также комплексы предметов вооружения и другие любопытные свидетели старины.

Несмотря на то, что парк достаточно компактный по площади - 10,2 гектара – благодаря продуманной дизайнерской концепции и новаторским решениям он вмещает в себя множество объектов. Каждый посетитель может найти себе здесь развлечение по вкусу. А гостей ожидается много: по некоторым оценкам, парк будут посещать около 10 миллионов человек в год.





Основной павильон "Зарядья" – Медиацентр, в нем сосредоточены главные точки притяжения посетителей парка. Его общая площадь превышает восемь тысяч квадратных метров. Медиацентр обладает обширными интерактивными возможностями, в нем разместились познавательные аттракционы.

Гости "Зарядья" смогут познакомиться с главными природными и архитектурными достопримечательностями нашей страны. Их ждет захватывающий "Полет над Россией", историко-культурная экспозиция "Москва сейчас". Кроме того, Медиацентр включает в себя выставочный зал, флагманский туристический центр, медиастудию и сувенирные лавки. В Медиацентре есть все необходимое для удобства гостей, начиная с гардеробов до комнаты матери и ребенка.





Другим крупным павильоном "Зарядья" является "Заповедное посольство" – его общая площадь составляет 3300 квадратных метра. В структуру павильона входит флорариум, научно-познавательный центр, кафе и сувенирные лавки. Но главная достопримечательность "Заповедного посольства" – "Ледяная пещера". Это уникальное сооружение с интерактивной экспозицией расскажет гостям парка об освоении Крайнего севера.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов:

Это результат, которым можно гордиться. Парк будет интересен всем: любителям природы, музыки, искусства, истории.

В "Ледяной пещере" можно наморозить до 10 тонн льда, в ней посетители смогут полностью погрузиться в атмосферу северной природы благодаря фоновому сопровождению и подсветке.

Другим значимым объектом "Зарядья" можно назвать "стеклянную кору" – сложнейшую инженерную конструкцию, состоящую из стеклянных треугольников и металлического каркаса. Она частично накрывает летний амфитеатр и сад на крыше филармонии. Кроме того, на стеклянной коре расположены 150 солнечных батарей.





Сама же филармония с большим и малым концертными залами на 1560 и 400 мест распахнет свои двери уже в следующем году. Это один из самых сложных проектов на территории "Зарядья". С одной стороны здание "вкопано" в холм, и можно будет гулять по крыше. Открытым будет лишь полностью стеклянный фасад.

Без всякого сомнения, "Зарядье" стало лучшим общественным пространством не только Москвы, но и России и местом притяжения десятков тысяч посетителей со всего мира. Сегодня парк открыт для гостей в круглосуточном режиме.



