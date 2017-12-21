Жилье в России может подорожать

Уход от долевого строительства может повысить стоимость квадратного метра недвижимости. Этого не исключают эксперты в области девелопмента.

Так, по мнению президента группы компаний "Кортрос" Вениамина Голубицкого, отказ от строительства недвижимости по договорам долевого участия может повлиять на повышение стоимости жилья в России. Но, правда есть одно уточнение.

"Если застройщик при этом сможет получить банковские кредиты на более выгодных условиях, то это может повлиять на снижение стоимости жилья", – сказал Голубицкий в эфире программы "Честный дом" на Mediametrics.ru.

Эксперт выразил опасение, что в случае полного перехода отрасли к проектному финансированию роль девелоперов попытаются взять на себя банки. По его мнению, банковским структурам будет выгоднее кредитовать стройку через собственные подразделения.

"Такое развитие событий разрушит конкуренцию на рынке недвижимости, а это, как показывает история, ни к чему хорошему привести не может. Для сохранения развития экономики очень важно наличие разных компетенций и разных видов бизнеса", – добавил глава "Кортроса".





Президент Владимир Путин накануне поручил правительству проконтролировать переход от механизма долевого строительства жилья к проектному. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. При таком механизме все риски будут брать на себя не граждане, а профессиональные участники рынка недвижимости.

Между тем, сейчас в России насчитывается около тысячи проблемных объектов, строительство которых велось на долевых началах. В общей сложности от действий недобросовестных застройщиков пострадали более ста тысяч человек.

Для того, чтобы исправить ситуацию, Госдума в этом году приняла закон о защите прав участников долевого строительства и создании компенсационного фонда дольщиков. Кроме того, парламентарии взяли ситуацию с проблемными объектами в регионах под личный контроль.

Отметим, большинство россиян также воспринимает как значительную трату налог на имущество. По данным опроса аналитической службы "Рамблер", 65% респондентов указали, что эти выплаты являются для них серьезной суммой. Для 21% налог является небольшим. Еще 8% признались, что вовсе не знают размера этого налога. А 6% опрошенных рассказали, что не платят налог на имущество, поскольку являются льготниками.