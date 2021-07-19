Дмитрий Джангиров оценил возможность Украины развернуться от США к Китаю.



Главная политическая тема на Украине – разворот страны с Запада на Восток. Незалежная ужа заключила с Китаем ряд договоров в сфере строительства. Многие эксперты уверены, что союзнические отношения между двумя странами будут только наращиваться. При этом они отмечают, что таким образом украинские власти пытаются уйти от обязательств, данных американским коллегам.

Однако существует и непопулярная, противоположная позиция о том, что Незалежная не сможет совершить геополитический разворот. В эфире ютуб-канала "Капитал" политолог Дмитрий Джангиров заявил о невозможности отхода Украины от США.

Эксперт подчеркнул, что политическое руководство Незалежной имеет банковские счета в западах странах и национальной валюте, естественно, предпочитает доллары. Уже этот факт, по его мнению, не позволит Украине развернуться от США к Китаю, так как Запад воспользуется финансовыми рычагами давления.

"[США] с ноги врежут по счетам, и многие в окружении Зеленского скажут, что лучше бы нам врезали по другому месту" – иронично заметил Джангиров.

Кроме того, политолог подчеркнул, что офис президента Украины решил "кинуть обидку" в сторону Запада. Напомним, США требует от Незалежной провести антикоррупционные реформы. Меж тем, реального настроя на уход к Китаю, по словам эксперта, у официального Киева нет.