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Политика
"С ноги врежут": политолог Джангиров заявил о невозможности отхода Украины от США

"С ноги врежут": политолог Джангиров заявил о невозможности отхода Украины от США

Дмитрий Джангиров оценил возможность Украины развернуться от США к Китаю.
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Главная политическая тема на Украине – разворот страны с Запада на Восток. Незалежная ужа заключила с Китаем ряд договоров в сфере строительства. Многие эксперты уверены, что союзнические отношения между двумя странами будут только наращиваться. При этом они отмечают, что таким образом украинские власти пытаются уйти от обязательств, данных американским коллегам.

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Однако существует и непопулярная, противоположная позиция о том, что Незалежная не сможет совершить геополитический разворот. В эфире ютуб-канала "Капитал" политолог Дмитрий Джангиров заявил о невозможности отхода Украины от США.

Эксперт подчеркнул, что политическое руководство Незалежной имеет банковские счета в западах странах и национальной валюте, естественно, предпочитает доллары. Уже этот факт, по его мнению, не позволит Украине развернуться от США к Китаю, так как Запад воспользуется финансовыми рычагами давления.

"[США] с ноги врежут по счетам, и многие в окружении Зеленского скажут, что лучше бы нам врезали по другому месту" – иронично заметил Джангиров.

Кроме того, политолог подчеркнул, что офис президента Украины решил "кинуть обидку" в сторону Запада. Напомним, США требует от Незалежной провести антикоррупционные реформы. Меж тем, реального настроя на уход к Китаю, по словам эксперта, у официального Киева нет.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 21:17 Источник: YouTube-канал Капитал ✓ Надежный источник

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